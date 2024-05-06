بعد أكبر تراجع بالمبيعات منذ سنوات.. رئيس "ستاربكس" السابق يوجه رسائل قاسية للإدارة

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وجه رئيس شركة ستاربكس السابق هوارد شولتز رسائل قاسية لإدارة الشركة، بعد أن سجلت أكبر تراجع في المبيعات منذ سنوات، فيما اقترح حلولاً للمشاكل التي تواجهها.

كتب شولتز على منصة "لينكد إن" إن على الإدارة الحالية الاعتراف بالأخطاء وأماكن الخلل والعمل على إصلاحها.

واقترح شولتز التركيز على تطوير تطبيق الهاتف المحمول وتقليل أوقات الانتظار وإطلاق مشروبات جديدة.

وأغلق سهم الشركة على تراجع بنحو 2.4% في ختام تداولات جلسة الجمعة.

وتراجع منذ بداية هذا العام بأكثر من 23% ليتم تداوله عند 73.11 دولار للسهم.

وربطت "ستاربكس" انخفاض عدد الزبائن لديها بالتضخم الذي يجبر المستهلكين على تخفيض مصاريفهم، إضافة إلى التغير المناخي وارتفاع أسعار القهوة، وتأثر المبيعات بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

واستقال "شولتز" من منصبه في 2023 هو أكبر مساهم فردي وخامس أكبر المساهمين في الشركة، قال إنه واثق من عودة مبيعات "ستاربكس" في الصين إلى حالتها الطبيعية بعد انخفاض المبيعات بنسبة 11% في 2024 وتفوق العلامة التجارية الصينية "Luckin Coffee" على الشركة الأميركية لأول مرة في 2023.