مزاد على 11 ساعة لـ "سيلفستر ستالون".. بعضها نادر جداً

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سيبيع نجم سلسلة أفلام "روكي"، سيلفستر ستالون 11 ساعة في دار سوثبي للمزادات يوم 5 يونيو، بما في ذلك ساعة "باتيك فيليب غراند ماستر كيم" النادرة للغاية والتي بيعت في الأصل بحوالي 2.5 مليون دولار.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح ساعة "Grandmaster Chime" للبيع في مزاد تجاري. وفي مزاد Only Watch الخيري في عام 2019، تم بيع نموذج من الفولاذ بمبلغ 31 مليون دولار، مسجلاً رقماً قياسياً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

نسخة ستالون من الساعة ذات الوجهين، مع 20 تعقيداً – وهو أكبر عدد وضعته Patek على الإطلاق في ساعة يد – مصنوعة من الذهب الأبيض. تحتوي على خمسة أوضاع رنين مختلفة، وتتميز بتقويم دائم ويمكنها تتبع منطقتين زمنيتين. الساعة نادرة جداً، حتى بالنسبة لشركة الساعات السويسرية الفاخرة، حيث تأتي مع صندوق عرض متقن يشتمل على كتاب مجموعة ولوحة، كلاهما يحمل اسم ستالون، وشهادة أصلية، وأزرار أكمام وجهاز iPad في حقيبة جلدية من "Patek Philippe". تبقى الساعة نفسها في غلافها البلاستيكي؛ لم يرتديه نجم الحركة أبداً.

وقدرت دار سوثبي للمزادات أن تصل قيمة ساعة "غراند ماستر" الخاصة بـ "ستالون" بين 2.5 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار، على الرغم من أنها يمكن أن تذهب بالتأكيد إلى أكثر من ذلك.

قال ستالون، البالغ من العمر الآن 77 عاماً، إنه امتلك هذه المجموعة من الساعات لفترة كافية وحان الوقت للتخلي عنهم. إنه جامع ساعات منذ فترة طويلة وكان يمتلك في وقت ما حوالي 100 ساعة. وقال لبلومبرغ: "لقد كنت عميلاً ومتحمساً لشركة Patek Philippe لسنوات عديدة". "عندما أنظر إلى الوقت الذي أمضيته مع Patek والساعات التي جمعتها، أشعر بالفخر".

يتمتع ستالون أيضاً بعلاقة طويلة الأمد مع شركة بانيراي، صانعة ساعات الغوص السميكة المملوكة لشركة ريتشمونت السويسرية الفاخرة. وبعد أن ارتدى الممثل واحدة في فيلم Daylight عام 1994، شهدت الشركة زيادة في الاهتمام العام. يقول جيف هيس، رئيس قسم الساعات في سوثبي في الأميركتين: "لولا سيلفستر ستالون، لم تكن بانيراي على ما هي عليه اليوم". "لست متأكداً من أننا كنا نعرف شيئاً عن بانيراي."

القطعة التي سيبيعها ستالون تحمل رقم 000، "لذا فمن المحتمل أنها أول ساعة صنعتها بانيراي على الإطلاق".

تشمل الساعات الأخرى في المجموعة الذكرى الخمسين لـ Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon والتي تقدر بما يتراوح بين 100000 دولار إلى 200000 دولار وRolex Day-Date من الذهب الوردي مقابل 25000 دولار إلى 50000 دولار.