ردود أفعال شركات الشحن على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

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تكثف حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على السفن في البحر الأحمر، ما يؤثر على طريق حيوي للتجارة بين الشرق والغرب.

وردا على ذلك، أصدرت بعض شركات الشحن تعليمات للسفن بالإبحار بدلا من ذلك حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو طريق أطول ومن ثم أكثر كلفة، وفق "رويترز" .

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وفيما يلي الإجراءات التي اتخذتها الشركات:

سي.إتش روبنسون

قالت مجموعة الخدمات اللوجستية العالمية في 22 ديسمبر/كانون الأول إنها غيرت مسار ما يربو على 25 سفينة لتبحر عبر طريق رأس الرجاء الصالح على مدى أسبوع سبق ذلك، ومن المرجح أن يستمر العدد في الزيادة.

سي.إم.إيه-سي.جي.إم

قال رودولف سعادة رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الشحن سي.إم.إيه سي.جي.إم في 29 فبراير/ شباط إن مجموعة الشحن الفرنسية علقت أغلب الرحلات التي تمر عبر البحر الأحمر، لكنها ما تزال ترسل بعض سفن الشحن على أساس فردي عندما تتسنى مصاحبة سفن البحرية الفرنسية لسفن الشحن.

وتتوقع الشركة أن يستمر الاضطراب في حركة الشحن التجارية لأشهر.

ديانا شيبنج

تتجنب سفن شركة ديانا شيبنج المرور من قناة السويس.

وقال رئيس الشركة أناستاسيوس مارجارونيس في 23 فبراير شباط "عمليات عبور قناة السويس تقل بنحو 40% عن تلك المسجلة خلال النصف الأول من ديسمبر من العام الماضي. ويرجع ذلك جزئيا إلى قيام العديد من المشغلين، ومنهم نحن، بتجنب المنطقة".

يوروناف

قالت شركة ناقلات النفط البلجيكية "يوروناف" يوم 18 ديسمبر/كانون الأول إنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر لحين إشعار آخر.

إيفرغرين

قالت شركة إيفرغرين التايوانية لشحن الحاويات في 18 ديسمبر/كانون الأول إنها ستغير مسار سفنها المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح.

فرونت لاين

قالت مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج في 18 ديسمبر/كانون الأول إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

غرام كار كاريرز

قالت شركة الشحن النرويجية المتخصصة في نقل السيارات "غرام كار كاريرز" يوم 21 ديسمبر/كانون الأول إن سفنها لن تمر من البحر الأحمر.

هافنيا

قالت شركة الشحن النرويجية في 12 يناير/كانون الثاني إنها منعت جميع السفن من التوجه إلى مضيق باب المندب أو الإبحار في مياهه.

هاباج لويد

قالت شركة شحن الحاويات الألمانية يوم 14 مارس/آذار إن الاضطراب في البحر الأحمر وفيوض المعروض من السفن على الصعيد العالمي سيجبرها على تقليل النفقات في 2024.

وحذرت الشركة من أن أثر تغيير المسارات سيظهر في الربع الأول.

وكانت قد قررت في يناير/كانون الثاني تغيير مسار سفنها حول أفريقيا حتى إشعار آخر.

إتش.إم.إم

قالت شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية يوم 19 ديسمبر/كانون الأول إنها أمرت سفنها التي تستخدم عادة قناة السويس بتغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

هوج أوتولاينرز

قالت شركة شحن السيارات النرويجية في 20 ديسمبر/كانون الأول إنها ستوقف عبور سفنها في البحر الأحمر.

وفي الثامن من فبراير/شباط، قالت الشركة إن الاضطرابات في البحر الأحمر أثرت سلبا على قدرتها التشغيلية.

كلافينيس كومبينيشن كاريرز

قالت الشركة المشغلة لأسطول ناقلات ومقرها النرويج في 16 يناير/كانون الثاني إن سفنها لن تبحر في البحر الأحمر ما لم يتحسن الوضع.

كونا + ناجل

توقعت شركة الخدمات اللوجستية السويسرية في الأول من مارس/ آذار استمرار تأثير أزمة البحر الأحمر لعدة أرباع تالية وأن تتأثر أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في الربع الثاني بمعدل منخفض لا يتجاوز بضع ملايين من الفرنك السويسري.

ميرسك

أوقفت مجموعة الشحن الدنمركية ميرسك في الخامس من يناير/كانون الثاني مرور سفنها في البحر الأحمر "في المستقبل المنظور".

وأشارت الشركة في السادس من مايو أيار إلى تفاقم الأزمة التي تعطل حركة سفن الشحن في البحر الأحمر وتوقعت أن تتقلص الطاقة الاستيعابية للشحن بين آسيا وأوروبا بما يتراوح بين 15% و20% في الربع الثاني من العام الجاري. وتوقعت في الثاني من مايو/ أيار استمرار الأزمة حتى نهاية العام على الأقل.

إم.إس.سي

قالت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) في 16 ديسمبر كانون الأول إن سفنها لن تمر عبر قناة السويس.

نيبون يوشن

قال متحدث باسم نيبون يوشن، أكبر شركة شحن في اليابان من حيث المبيعات، لرويترز في 16 يناير/ كانون الثاني إن الشركة أوقفت الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا لجميع السفن التي تشغلها.

أوشن نتورك إكسبرس

قالت أوشن نتورك أكسبرس، وهي مشروع مشترك بين شركات ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن وكاواساكي كيسن كايشا، في 19 ديسمبر/كانون الأول إنها قررت تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح أو وقف رحلاتها مؤقتا ونقلها لمناطق آمنة.

أورينت أوفرسيز كونتينر لاين

قالت شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين (أو.أو.سي.إل)، ومقرها هونغ كونغ، في 21 ديسمبر كانون الأول إنها أمرت سفنها بتغيير مسارها أو وقف الإبحار إلى مياه البحر الأحمر. كما توقفت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينت أوفرسيز (إنترناشونال) المحدودة عن قبول البضائع من إسرائيل وإليها حتى إشعار آخر.

ستار بالك

قال الرئيس التنفيذي لشركة ستار بالك في 13 فبراير شباط إن الشركة التي يقع مقرها في اليونان ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر بعد أن هاجم الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران اثنتين من سفنها.

تيلويند شيبنج لاينز

قالت تيلويند شيبنج التابعة لمجموعة ليدل في ديسمبر/كانون الأول إن سفنها ستتجه إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

تورم

قالت مجموعة ناقلات النفط الدنمركية "تورم" في 12 يناير/كانون الثاني إنها قررت وقف جميع عمليات العبور من جنوب البحر الأحمر مؤقتا في الوقت الحالي.

ولينيوس فيلهلمسن

قالت مجموعة الشحن النرويجية "ولينيوس فيلهلمسن" في 19 ديسمبر/كانون الأول إنها ستوقف جميع رحلاتها في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

يانج مانج للنقل البحري

قالت شركة شحن الحاويات التايوانية في 18 ديسمبر/كانون الأول إنها ستغير مسار السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين، ولم تقدم الشركة أي إفادة أخرى.