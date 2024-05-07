خبير للعربية: "آيفون" تتجه لزيادة في المبيعات رغم التراجع في السوق الصينية

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توقعت شركة "فوكسكون" التايوانية، وهي أكبر شركة مجمعة لأجهزة "آيفون" في العالم، زيادة في إيراداتها في الربع الثاني بعد أن أعلنت عن مبيعات قياسية في أبريل/نيسان الماضي.

وقال مدير التكنولوجيا في شركة "GBM" سابقاً، هاني نوفل، إنه توجد مؤشرات إيجابية على نتائج "أبل" المنتظرة، مؤكداً أن كل 7 من 10 هواتف من "آيفون" يتم تجميعها في مصانع "فوكسكون"، وهذا يؤشر على أن "أبل" تتوقع زيادة في المبيعات.

وأضاف أن هذا يأتي رغم أن "أبل" منيت بخسارة في قطاع المبيعات بالسوق الصينية التي تتعبر مهمة لها.

يشار إلى أن "فوكسكون" حققت نمواً قوياً في مبيعات أبريل/نيسان، مما قد يؤدي إلى رفع التوقعات لمبيعات آيفون بينما تزدهر الأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة، التي تجمع غالبية الهواتف الذكية التابعة لشركة أبل، عن زيادة بنسبة 19% في المبيعات الشهرية لتصل إلى 510.9 مليار دولار تايواني جديد (15.8 مليار دولار أميركي)، مقارنة بإيرادات قدرها 429.2 مليار دولار تايواني جديد في أبريل 2023. وقالت في بيان يوم الأحد إن إيرادات شهر أبريل ارتفعت إلى مستوى قياسي على أساس شهري.

تقوم شركة Hon Hai، المعروفة أيضاً باسم Foxconn، بتصنيع معظم أجهزة آيفون في العالم ولكنها تبحث عن تنويع أعمالها بشكل أكبر، حيث تركز على بناء رفوف خوادم مراكز البيانات وغيرها من المعدات لمجموعات الذكاء الاصطناعي. وقد ساعد ذلك أسهمها على الوصول إلى مستوى قياسي هذا العام.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أبل تعمل على تطوير شريحة لتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات، يتم تصنيعها داخلياً بالشركة على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم نشر أشباه الموصلات على الإطلاق.

وستعتمد هذه الخطة على جهود شركة أبل السابقة لتصنيع شرائح داخلية، والتي تعمل في أجهزة آيفون وماك وغيرها من الأجهزة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

وأشارت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر أن المشروع يحمل الاسم الرمزي ACDC داخل الشركة.

وارتفعت أسهم شركة أبل بما يصل إلى 1.2% في أواخر التعاملات يوم الاثنين. إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 5.6% هذا العام حتى الإغلاق.