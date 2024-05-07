طيران الإمارات تضيف عددا كبيرا من طائراتها العملاقة إلى مشروع التحديث

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تخطط شركة طيران الإمارات لتعديل استراتيجية مشروع التحديث الخاص بها، حيث سيتم إجراء عملية تجديد لطائرات أخرى من طائراتها الـ 43 من طراز إيرباص A380 و28 طائرة من طراز بوينغ 777. سيؤدي هذا إلى توسيع مشروع التحديث لشركة الطيران الإماراتية إلى 191 طائرة.

كانت الخطة الأصلية تقضي بخضوع 120 طائرة - 67 طائرة من طراز A380 و53 طائرة من طراز 777 - للتجديد الكامل، وفقاً لما نقلته "Gulf News"، واطلعت عليه "العربية Business".

ونظراً لأن طائرات بوينغ 777 تعتبر "العمود الفقري لأسطول طيران الإمارات والطائرة A380 هي الطائرة المفضلة لدى عملاء الناقلة"، فإن التوسع في برنامج التجديد يضمن "استمرار طيران الإمارات في تزويد عملائها بتجربة سفر لا مثيل لها".

وقال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك: "إننا نعمل على زيادة استثماراتنا بمليارات الدولارات في برنامج التحديث لتقديم منتجات المقصورة المتطورة لعدد أكبر من طائراتنا من طراز A380 وبوينغ 777". مع مقاعدنا من الجيل الأحدث، وتشطيبات المقصورة المحدثة ولوحة الألوان المعاصرة يمثل أيضاً خطوة مهمة في ضمان أن يتمكن المزيد من العملاء من تجربة منتجاتنا المتميزة باستمرار عبر كلا النوعين من الطائرات.

كم عدد التعديلات التحديثية حتى الآن؟

قامت طيران الإمارات بتحديث 22 طائرة من طراز A380 حتى الآن. وفي شهر يوليو، ستخضع أول طائرة من طراز بوينغ 777 لعملية تجديد داخلية. سوف يستغرق تجديد كل طائرة 777 حوالي أسبوعين قبل دخول الخدمة.

تتضمن الخطط تجديد مقصورة الدرجة الأولى، والحصول على مقاعد درجة الأعمال الجديدة كلياً بتكوين محدث للمقاعد 1-2-1. سيكون هناك أيضاً 24 مقعداً من أحدث مقاعد الدرجة الاقتصادية المميزة.

وإلى جانب خيارات الدرجة السياحية المميزة، سيتم تجهيز طائرة الإمارات بوينغ 777 بـ 332 مقعداً موزعة على 4 درجات، تضم 8 مقاعد في الدرجة الأولى، و40 مقعداً في درجة الأعمال، و260 مقعداً في الدرجة السياحية. (لإفساح المجال لمقصورة الدرجة السياحية المميزة الجديدة، ستتم إزالة 50 مقعداً اقتصادياً.)

وتشغل طيران الإمارات طائراتها من طراز A380 المجددة والمجهزة بدرجة المقصورة السياحية المميزة إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وهيوستن، ولندن هيثرو، وسيدني، وأوكلاند، وكرايستشيرش، وملبورن، وسنغافورة، ومومباي، وبنغالور، وساو باولو، ودبي. ستقوم شركة الطيران بتعزيز خدماتها بالمقصورة الجديدة إلى أوساكا اعتباراً من أوائل الشهر المقبل.