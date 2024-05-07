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خاص "إي إف جي" للعربية": نتوقع 95 مليار دولار توزيعات من "أرامكو" في العامين المقبلين

حددت السعر المستهدف للسهم فوق 30 ريالا

دبي - العربية.نت
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قال المدير التنفيذي في قطاع البحوث في "إي إف چي هيرميس" أحمد حازم ماهر، إن أرباح أرامكو السعودية جاءت متوافقة مع توقعات بحوث "هيرميس " ولم يكن هناك مفاجآت في الأرقام.

وأضاف في مقابلة مع " العربية Business" أن شركة أرامكو اليوم لديها زيادة كبيرة في السيولة ومن ثم كان من المتوقع أن تزيد التوزيعات حتى لا تكون محتفظة بسيولة كبيرة، مشيرا إلى إمكانية أن تواصل أرامكو توزيع أرباح بأكبر من التدفقات النقدية لفترة.

وأوضح أن بحوث "إي إف جي هيرميس " تتوقع أن تبلغ توزيعات أرامكو 95 مليار دولار في 2025 و2026، وتختلف هذه التوزيعات وفقا لأسعار النفط و مستويات الإنتاج في هذه السنوات.

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وأشار إلى أن انخفاض معدل المديونية مقارنة بحقوق المساهمين جاء نتيجة زيادة توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بشكل كبير، متوقعا زيادة نسبة المديونية خلال الفترة المقبلة بدعم زيادة الإنفاق الرأسمالي بشكل أساسي على مشروعات الغاز داخل المملكة والتوسعات في الشركة.

وقال ماهر إن بحوث "إي إف جي هيرميس" حددت السعر المستهدف لسهم أرامكو فوق 30 ريالا مع نظرة مستقبلية إيجابية.

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