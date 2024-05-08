استراتيجية الـ 10 خطوات لتصبح ثرياً.. هذا ما يفعله الأغنياء ولا تنتبه إليه!

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بنى توني روبنز، على مدار العقود الماضية، إمبراطورية وجمع ثروة تقدر قيمتها الصافية بما يزيد عن 600 مليون دولار. وبصفته كاتباً ومدرباً لتطوير الذات وتعليم كيفية تكوين الثروات، عقد روبنز عدداً لا يحصى من الندوات وورش العمل في جميع أنحاء العالم، وألهم عدداً كبيراً من المتابعين والطلاب، وحقق الكثير من المال طوال رحلته.

لا يخلو روبنز من منتقديه، لكن من الصعب إنكار أنه يعرف شيئاً أو اثنين على الأقل عن الثراء - وقد اشتهر بحرصه على التحدث مع الأثرياء الآخرين حول كيف يعتقدون أنهم تمكنوا من تحقيق ذلك. قبل بضع سنوات، حدد أحد المساهمين في مجلة فوربس خطوات روبنز العشر للثراء.

1. تطوير العقلية الصحيحة

يرى روبنز دائماً بأن العقلية هي أساس النجاح - مثل الانتقال من التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي، أو من العقلية الثابتة إلى عقلية النمو، أو من التوقعات إلى التقدير. إن إعادة صياغة الطريقة التي تفكر بها في حياتك وأهدافك يمكن أن يكون تغييراً قوياً.

2. كن مستعداً للعمل

من الواضح أن الأمر سيتطلب بعض العمل لتحقيق الثراء. يؤكد روبنز على القول المأثور الكلاسيكي المتمثل في العمل بشكل أكثر ذكاءً بدلاً من العمل بجدية أكبر، وهو ما يتضح من الاختصار SMART - الذي يعني تحديد أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومثبتة في إطار زمني.

3. حماية أموالك

في مقال روبنز لمجلة "فوربس"، أشار إلى أنه "بينما يركز الكثير منا على كسب المال، فإن المستثمرين الأكثر نجاحاً على هذا الكوكب مهووسون بعدم خسارته". الرياضيات هنا تصمد. إذا استثمرت 100 دولار وتكبدت خسارة بنسبة 20%، فسيتعين عليك بعد ذلك الحصول على عائد بنسبة 25% فقط للعودة إلى نقطة الصفر. يساعد التركيز على تجنب الخسائر أولاً على ضمان بقاء عوائدك في حسابك المصرفي.

4. كن ذكياً بشأن المخاطر

لا يمكنك تجنب المخاطرة في الاستثمار أو في أي جانب آخر من جوانب الحياة. ومع ذلك، من المهم أن تفهم المخاطر التي تقوم بها. ومن المهم أيضاً عدم المخاطرة بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

5. توقع الفشل

سيكون الفشل بالضرورة جزءاً من رحلتك. لن ينجح كل استثمار أو فكرة، وقد يفشل بعضها بشكل كبير. شارك روبنز حكاية حول الاستثمار في الأسهم الرخيصة وخسارة كل ذلك، بناءً على نصيحة من شخص ثري التقى به.

6. لا تتوقف أبداً عن التعلم

قال روبنز إن التحسين المستمر يعني السعي دائماً إلى أن تكون أفضل ما يمكن أن تكون عليه من خلال تنمية عقلية النمو. عقلية النمو تعني أنك تستمتع بمواجهة التحديات الجديدة وترى في الشدائد فرصة للنمو وليس شيئاً يجب تجنبه بأي ثمن. قد يعني هذا البحث عن مهام ممتدة في العمل، أو إتقان مهارة أو هواية جديدة، أو حتى مجرد تعلم قبول النقد بموقف أكثر إيجابية.

7. استثمر أموالك في العمل

يعترف روبنز بأهمية الميزانية والادخار والدخل، لكنه يشير إلى أن استراتيجيات بناء الثروة الحقيقية تحتاج إلى قوة الاستثمار. الاستثمار مهم لأنه يسمح لك ببناء الثروة بشكل سلبي من خلال قوة المضاعفة - عندما تعيد استثمار عوائدك، تبدأ أموالك في جني الأموال من تلقاء نفسها، وبمرور الوقت يمكنك بناء الثروة حتى لو لم تكن تحصل على راتب كبير.

8. لديك استراتيجية ضريبية

جزء آخر من حماية أموالك هو إدارة مقدار الضريبة التي يتم خصمها منها. بغض النظر عن مستوى ثروتك الحالي، إذا لم تكن منتبهاً لضرائبك، فمن الممكن أن تدفع بسهولة أكثر مما يجب. على وجه الخصوص، تأكد من أن استراتيجية الاستثمار الخاصة بك فعالة من حيث الضرائب قدر الإمكان.

9. ابحث عن مرشد

كثيراً ما تحدث روبنز عن معلمه، وهو متحدث تحفيزي ومؤلف يدعى جيم رون الذي أصبح مليونيراً في الثلاثينيات من عمره من خلال تقديم ندوات في جميع أنحاء البلاد. لا يقتصر دور الموجهين على المعرفة التي يمكنهم نقلها إليك فحسب، بل أيضاً على الفرص التي يمكنهم وضعها أمامك.

10. كن ممتناً

لقد قال روبنز في كثير من الأحيان أن الوفرة هي عقلية - فهو يحب العقليات - وليس مبلغاً بالدولار. إنها نقطة عادلة. إذا شعرت بالامتنان لما لديك الآن، فإن كل ما يأتي فوق ذلك سيكون أفضل.