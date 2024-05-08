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البيزو الأرجنتيني والدولار الأميركي - اقتصاد الأرجنتين- (آيستوك)
البيزو الأرجنتيني والدولار الأميركي - اقتصاد الأرجنتين- (آيستوك)
عملات

بعد أزمة طباعة العملة دفعت للاستعانة ببنوك خارجية.. هذه الدولة تصدر عملة جديدة

التضخم أجبر الأرجنتين على إصدار ورقة نقدية من فئة 10000 بيزو تعادل 11 دولار فقط

دبي - العربية.نت
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طرح البنك المركزي الأرجنتيني أول ورقة نقدية من فئة 10000 بيزو للتداول في البلاد، في خطوة طال انتظارها لتبسيط الاستخدام المرهق للبلاد لأكوام كبيرة من النقد بعد انهيار عملتها.

تمت طباعة الأوراق النقدية الجديدة من فئة 10000 بيزو في الصين من قبل شركة الصين لطباعة الأوراق النقدية وسك العملة المملوكة للدولة. اعتمدت حكومة الأرجنتين على الأوراق النقدية المطبوعة في الصين والبرازيل وإسبانيا، حيث أن الطلب المتزايد على النقد يطغى على دار سك العملة الوطنية.

على سبيل المثال، تضاعف عدد الأوراق النقدية المتداولة من فئة 1000 بيزو خلال العام الماضي إلى أكثر من 6 مليارات، وفقا للبيانات التي جمعتها صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية.

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وقال البنك المركزي إن ورقة نقدية بقيمة 20 ألف بيزو سيبدأ تداولها قرب نهاية العام.

تعد الأوراق النقدية الجديدة، التي تبلغ قيمتها 11 دولاراً بسعر الصرف الرسمي للبلاد، أعلى قيمة بخمس مرات من أكبر ورقة نقدية سابقة بقيمة 2000 بيزو - والتي بدأ تداولها العام الماضي ولا تزال نادرة نسبياً - وأعلى بعشر مرات من قيمة الألف بيزو الأكثر شيوعاً.

وتظل المدفوعات النقدية شائعة في الأرجنتين، حيث يفضل العديد من تجار التجزئة تلقي الأموال نقداً وحاضرة، وسط عدم الاستقرار الاقتصادي المزمن. وهو ما يضطر السكان إلى حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية يمكن حتى أن تضطرهم إلى حمل حقائب ظهر لسداد قيمة بعض الاحتياجات اليومية البسيطة.

وقال البنك المركزي في بيان يوم الثلاثاء إن مشاريع القوانين الجديدة "ستسهل المعاملات بين المستخدمين" و"تجعل الخدمات اللوجستية للنظام المالي أكثر كفاءة وأقل تكلفة".

وخسر البيزو الأرجنتيني 95% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية مع تفشي أزمة اقتصادية حادة، مما دفع معدل التضخم السنوي إلى 287% في مارس، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال الرئيس خافيير مايلي، وهو خبير اقتصادي تحرري تولى منصبه في ديسمبر، إن مفتاح الحد من التضخم وتحقيق استقرار البيزو هو إنهاء اعتماد الحكومات السابقة على طباعة النقود لتمويل الإنفاق. لقد أطلق حملة تقشف واسعة النطاق، مما أدى إلى وقف الحاجة إلى طباعة النقود لتمويل العجز المالي الأولي.

لكن البنك المركزي يواصل الاعتماد على طباعة النقود لدفع الفائدة على كومة كبيرة من الالتزامات قصيرة الأجل الصادرة للدائنين المحليين.

وخفضت السلطة النقدية سعر الفائدة القياسي 5 مرات منذ تولى ميلي منصبه، من 133% في ديسمبر إلى 50% فقط ــ أقل بكثير من التضخم ــ من أجل تثبيط البنوك المحلية عن الاحتفاظ بهذه السندات قصيرة الأجل وتسوية ميزانيتها العمومية.

بلغ معدل التضخم الشهري في الأرجنتين ذروته عند 26% في ديسمبر/كانون الأول، ثم انخفض منذ ذلك الحين إلى 11%، اعتباراً من مارس/آذار. وقال مايلي إن معدل شهر أبريل، والذي سيتم نشره الأسبوع المقبل، قد يكون في خانة الآحاد.

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