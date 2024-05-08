دراسة جديدة تكشف عن أهم مهارة تبحث عنها الشركات.. نادرة جداً!

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لم تعد المهارات الفنية المؤهلة لشغل الوظيفة كافية للفوز بها في الوقت الحالي – فقد يكون الشاغل الأكبر لرئيسك الجديد المحتمل أن يرى انضباطك وموثوقيتك في المقام الأول.

ووفقاً لبحث جديد أجرته شركة "ADP"، فإن "أخلاقيات العمل القوية" هي أهم المهارات التي تبحث عنها الشركات في الموظفين الجدد، ولكنها واحدة من أصعب المهارات التي يمكن العثور عليها.

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وكجزء من أبحاثها، قامت ADP باستطلاع رأي أكثر من 1500 من أصحاب الأعمال وكبار القادة ومديري التوظيف حول خطط التوظيف وأولوياتهم في عام 2024.

وسألت ADP الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عن المهارات التي تعطيها الأولوية القصوى بين الموظفين الجدد. حتى مع وصول المحادثات حول أهمية تحسين المهارات التقنية إلى ذروتها، برزت المهارات الشخصية باعتبارها الفائز الواضح، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وفيما يبدو مصطلح "أخلاقيات العمل القوية" غامضاً. لكن الأشخاص الذين يجسدون ذلك عادة ما يكونون دقيقين ومنظمين وفعالين في قضاء وقتهم، والأهم من ذلك، على استعداد لبذل جهد إضافي لإنجاز المهمة بشكل جيد، وفقاً لأبحاث ADP.

المهارات الشخصية الأخرى التي يريدها أصحاب العمل تشمل حل المشكلات وإدارة الوقت والتواصل.

وقال المديرون الذين شملهم استطلاع ADP إن هذه المهارات المطلوبة هي من أصعب المهارات التي يمكن الحصول عليها لدى المرشحين، مشيرين إلى أن أخلاقيات العمل القوية وإدارة الوقت نادرة بشكل خاص.

إذا امتلك الموظف الجديد هذه المهارات، فإن "إمكانياته وفرصه لا حدود لها"، كما قالت تينا وانغ، نائب رئيس قسم الموارد البشرية في ADP، لـ "CNBC Make It". "يمكنك تعليم مهارات فنية محددة مطلوبة لوظيفة ما، ولكن إذا جاء موظف جديد في اليوم الأول مع بعض هذه المهارات السلوكية، فإن تعليم تلك المهارات الفنية يصبح أسهل بكثير وفعال وأكثر إثماراً".

تحسين المهارات

وأشارت وانغ إلى أن تحسين المهارات وإعادة صقلها، أو تعليم الموظفين مهارات جديدة للانتقال إلى وظيفة مختلفة أو توسيع مسؤولياتهم الحالية، أصبحت "أولويات ضخمة" للشركات في العام الماضي.

وأوضحت أن الشركات بدأت في إعطاء الأولوية للتدريب على المهارات في أعقاب "الاستقالة الكبرى" عندما ترك ملايين الأشخاص وظائفهم، ما ترك أصحاب العمل يتدافعون للحصول على المواهب.

ويتفق خبراء التوظيف الآخرون. حيث قال بيرت بين، الرئيس التنفيذي لشركة التوظيف "Insight Global": "بعد الزيادة الكبيرة في التوظيف التي شهدتها الشركات بعد عام 2020 والخوف من فقدان العمال في "الاستقالة الكبرى" لعام 2021، تم ارتكاب أخطاء في التوظيف". "إن التركيز على العمل الجاد القديم الجيد كنقطة بداية هو أفضل مكان لبدء إعادة ضبط قاعدة الموظفين".

ويضيف وانغ أن بناء مجموعة أعمق وأقوى من المواهب يصبح "أكثر قابلية للتطوير وأقل احتكاكاً" عندما يكون لديك موظفون فعالون في حل المشكلات ويتمتعون بأخلاقيات عمل قوية، وهذا هو سبب الطلب الكبير على هذه المهارات الناعمة.

يعتقد حوالي 85% من البالغين في جميع أنحاء العالم أن تحسين المهارات وإعادة صقلها سيصبح المعيار الجديد للأشخاص طوال حياتهم المهنية، وفقاً لاستطلاع جديد شمل أكثر من 17000 مشارك في 17 دولة أجراه استطلاع هاريس نيابة عن خدمة الاختبارات التعليمية (ETS)، وهي مؤسسة منظمة الاختبارات الخاصة وحلول المواهب.

وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في القوى العاملة، فإن المهارات الشخصية أو مهارات التعامل مع الأشخاص، تعد أصولاً لا تقدر بثمن بالنسبة للمحترفين. تشارك أبحاث أخرى نفس الرأي: في فبراير، أعلنت LinkedIn أن التواصل هو المهارة الأكثر طلباً (بين المهارات الفنية والشخصية على حدٍ سواء) لعام 2024.

مقابلة العمل

قالت وانغ: "يمكن أن تصبح مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين واضحة بسهولة في أول 5 إلى 10 دقائق من المقابلة". "كن على طبيعتك، وثق في تجاربك الحياتية، وستصبح تلك الأشياء غير الملموسة واضحة لأصحاب العمل لربط العمل الذي يحتاجون لإنجازه بما تقدمه إلى الطاولة".

ولإظهار أخلاقيات العمل القوية، يوصي "بين" بتخصيص وقت في المحادثة للحديث عن أصعب وظيفة قمت بها على الإطلاق، ربما عندما يسألك القائم بالمقابلة عن نقاط قوتك أو كيف تعاملت مع التحدي في العمل.

قال بين: "ارسم صورة لما كان عليك القيام به كل يوم، ووصف كيف عرفت بعد انتهاء [الوضع أو الوظيفة] أن لديك أخلاقيات قوية". "كل شخص لديه قصة شجاعة ليرويها. ابحث عن ما يناسبك، ومارسه، وأخبره بشغف.

وأكد "بين" على أهمية شرح مساهماتك في وظيفتك الأخيرة وكيف ساعدت في تحسين النتيجة العليا أو النهائية للشركة. يمكن أن تساعد مثل هذه الأمثلة في توضيح أخلاقيات العمل لديك وتساعد مدير التوظيف على رؤية "أنهم لا يوظفون مساهماً فردياً آخر فحسب، بل شخصاً يفهم العمل وما يحفز القيمة".

حتى لو لم يكن لديك الكثير من الخبرة العملية المباشرة التي يمكنك الاستشهاد بها، قالت وانغ إنه يمكنك الرجوع إلى تجارب العالم الحقيقي التي أظهرت فيها أخلاقيات عمل قوية أو حل المشكلات، سواء كان ذلك مشروعاً جماعياً صعباً في المدرسة أو عمل جانبي كنت تقوم به بعد المدرسة.

وأوضح بين: "أن مقابلات العمل تدور في النهاية حول الإقناع". "ستكون لديك دائماً فرصة جيدة لإقناع شخص ما باتخاذ قرار - في هذه الحالة، لتوظيفك - إذا كان بإمكانك التعبير بوضوح عن القيمة التي تضيفها إلى العمل، وكنت فخوراً بإنجازاتك، وإظهار توافقك مع آراء صاحب العمل فافعل".