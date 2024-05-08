"جي إل إل" للعربية: أسعار العقارات بمصر ستواصل الارتفاع ولكن بشكل طبيعي

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قال أيمن سامي مدير مكتب "JLL" في مصر، إن الأداء العقاري في مصر كان قويا بالربع الأول 2024 نتيجة تحوط المستثمرين.

وأضاف سامي في مقابلة مع "العربية Business"، أن العلامات المحلية شهدت انتعاشا مع استقطاب المراكز التجارية لها.

وأشار سامي إلى أن أسعار العقارات بمصر ستواصل الارتفاع ولكن بشكل طبيعي.

وتوقعت شركة "جي إل إل" المتخصصة في الاستشارات العقارية إنجاز 24 ألف وحدة سكنية بالسوق المصري خلال العام الجاري.

وشهدت السوق العقارية المصرية إنجاز أكثر من 7 آلاف وحدة بالربع الأول من العام، ليرتفع إجمالي المخزون بالسوق إلى نحو 276 ألف وحدة، بحسب تقرير "جي إل إل".

وأشارت الشركة إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية على خلفية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات بخصوص سعر الصرف.

شهدت أعمال البناء والتسليم تقدماً كبيراً في هذا القطاع، حيث شرع العديد من المطورين في تدشين مشاريع جديدة والإعلان عن خطط للتوسع، لاسيما في القاهرة الجديدة وتوسعتها القادمة شرقاً.