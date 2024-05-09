طائرة شحن من طراز بوينغ تهبط بدون العجلات الأمامية في إسطنبول

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يجري تحقيق بعد أن اضطرت طائرة شحن تابعة لشركة "FedEx Airlines" من طراز بوينغ 767 إلى القيام بهبوط اضطراري من دون معدات الهبوط الأمامية في مطار إسطنبول، بعدما لم تفتح معدات مقدمة الطائرة.

واستخدمت الطائرة جهاز الهبوط الخلفي الخاص بها عندما انزلقت على المدرج يوم الأربعاء، وأظهر مقطع فيديو للحادث شرارات متطايرة ودخانا عندما اصطدمت مقدمة الطائرة وجسمها الأمامي بالأرض بعدما فشلت الطائرة في فتح عجلات الهبوط الأمامية. وتمكنت الطائرة من البقاء على المدرج، ولم تقع إصابات، بحسب وزارة النقل التركية.

وقالت الوزارة إن طائرة الشحن، التي كانت تحلق من مطار شارل ديغول بباريس، نبهت برج المراقبة بمطار إسطنبول إلى أن جهاز الهبوط الخاص بها لم يكن مفتوحا، وتمكنت من الهبوط بتوجيه من البرج، وفقا لما ذكرته "رويترز"، وشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت الوزارة أيضاً إن فرقها تجري فحوصات في مكان الحادث، بينما أعلن المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل (NTSB) أنه سيرسل محققيه إلى إسطنبول.

وقالت NTSB على حسابها على منصة X: "سترسل NTSB ممثلاً معتمداً من الولايات المتحدة وثلاثة محققين آخرين إلى إسطنبول بتركيا للتحقيق في هبوط رحلة FedEx 623 Boeing 767-300 من دون فتح جهاز الهبوط الأمامي".

"وزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية - مركز التحقيق في سلامة النقل سيقود التحقيق. ووفقاً للملحق رقم 13 لمنظمة الطيران المدني الدولي، سيتم نشر أي معلومات حول التحقيق من قبل السلطات التركية.

وتواجه شركة بوينغ أحدث أزمة تتعلق بالسلامة والعلاقات العامة بعد انفجار سدادة باب إحدى طائراتها من طراز 737 ماكس 9 في الجو في أوائل يناير.

لقد أمضت بالفعل سنوات في محاولة إصلاح صورتها بعد أزمة السلامة التي واجهتها في الفترة 2018-2019، والتي تحطمت خلالها طائرتان من طراز 737 ماكس الجديدتين خلال فترة ستة أشهر، مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً.

تم إيقاف تشغيل طائرات 737 ماكس في جميع أنحاء العالم لمدة عامين تقريباً بعد ذلك، ووجدت التحقيقات التي تلت ذلك وجود مشكلات في التصميم في الطائرة، وعدم تدريب الطيارين بشكل كافٍ على الطرازات الجديدة، وإخفاء المعلومات عن الجهات التنظيمية المتعلقة بالسلامة، مما أدى إلى غرامات بمليارات الدولارات على بوينغ وتغيير الإدارة العليا.

تم تكليف فريق الإدارة الجديد المعين مؤخراً في شركة صناعة الطائرات الأميركية العملاقة الآن باستعادة ثقة الجمهور، ويقول إنه "يواصل دعم تحقيقات NTSB الأميركية وإدارة الطيران الفيدرالية في حادث 5 يناير".