الاتحاد للطيران تعلن عن أرباح ربع سنوية قياسية قبل الاكتتاب العام المحتمل

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أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن تحقيق أرباح "قياسية" في الربع الأول من عام 2024 وسط ارتفاع الطلب على السفر، حيث تستعد شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لطرح عام أولي محتمل.

وقالت شركة النقل الجوي التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إنها حققت أرباحاً بقيمة 526 مليون درهم (143 مليون دولار) بعد خصم الضرائب في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، ارتفاعاً من 59 مليون درهم قبل عام، حسبما ذكرت في بيان لها يوم الخميس. وقالت شركة الطيران إن حركة الركاب نمت بنسبة 41% إلى 4.2 مليون في نفس الفترة.

وذكرت "بلومبرغ نيوز" هذا الشهر أنه تم اختيار قائمة البنوك لطرح عام أولي محتمل يمكن أن يجمع ما يصل إلى مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وتتنافس الاتحاد للطيران، المملوكة لـ ADQ، على حركة النقل مع طيران الإمارات في دبي والخطوط الجوية القطرية.

سيؤدي الاكتتاب العام الأولي لشركة الاتحاد إلى إنشاء أول شركة طيران رئيسية يتم تداولها علناً في منطقة الخليج، ويأتي وسط انتعاش في السفر الدولي بعد الوباء. أعلنت شركة الطيران عن زيادة في أرباحها السنوية بمقدار 5 أضعاف في مارس مع قيامها بتوسيع شبكتها للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد، أنتونوالدو نيفيز، في البيان إن الشركة تركز على تحسين كفاءتها وتنمية هوامش أرباحها. وتقوم الناقلة بإضافة مسارات جديدة وزيادة حركة السفر، وستزيد رحلاتها بنسبة 34% هذا الصيف مقارنة بعام 2023.