لماذا يعاني الجيل "Z" من الديون.. سوء الإنفاق أم غول التضخم؟

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يعاني مستهلكو ما يعرف بالجيل "Z" الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و24 عاماً في الولايات المتحدة، من مستويات ديون ومعدلات تأخر في سداد الديون لعدد من المنتجات الائتمانية - من بطاقات الائتمان إلى الرهون العقارية وقروض الطلاب - مقارنة بجيل الألفية في نفس العمر قبل عقد من الزمن، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مكتب الائتمان ترانس يونيون.

كان متوسط رصيد بطاقة الائتمان في أوائل العشرينات من العمر 2834 دولاراً في عام 2023. وهذا أعلى بنسبة 26% من الرصيد الذي كان يحمله جيل الألفية في نفس العمر في عام 2013 بعد تعديل التضخم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

يتعرض الشباب اليوم لانتقادات بسبب قيامهم بالتسوق من أجل الكماليات الصغيرة. لكن الضربة المزدوجة للركود الناجم عن الوباء والارتفاع السريع في التضخم جاءت في وقت حرج في رحلتهم المالية. وتؤثر الإيجارات المرتفعة القياسية أيضاً بشكل غير متناسب على الشباب.

وعادة يلجأ الشباب في أوائل العشرينات من العمر إلى بطاقات الائتمان والقروض لتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة، وكان انتقال جيل الألفية إلى مرحلة البلوغ بعد الركود الكبير أمراً صعباً. لكن الأوضاع المالية في أوائل العشرينيات من العمر أصبحت أسوأ من ذلك.

وقال تشارلي وايز، نائب الرئيس الأول في ترانس يونيون: "كان الإنفاق الإجمالي قوياً والأجور لا تواكب ذلك. إن الإيجار يقتطع حقاً من رواتبهم نظراً لأن تكاليف الإنفاق التقديري مثل تناول الطعام بالخارج أعلى بكثير. وهم يعتمدون على الائتمان للقيام بذلك".

علاوة على ذلك، فإن الأشخاص في أوائل العشرينات من عمرهم يحصلون على دخل أقل من نظرائهم من جيل الألفية، حيث يكسبون 45.493 دولاراً فقط مقارنة بـ 51.852 دولاراً عند التعديل وفقاً للتضخم.

وأوضح وايز أن هذا يعني أن لديهم أموالا أقل لتغطية الأسعار المرتفعة، ونتيجة لذلك، يلجأون إلى الائتمان لسد الفجوة. وليس "الجيل Z" هو الوحيد الذي يعتمد على الائتمان لابتلاع التكاليف المرتفعة.

وأشار وايز إلى أن إجمالي ومتوسط الأرصدة الائتمانية للمستهلكين يصل إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008. ومع ذلك، يبدأ "الجيل Z" حياتهم كبالغين بمزيد من خطوط الائتمان، ومعدلات أعلى للتأخر في السداد، ونسب دين إلى دخل أعلى مما كان عليه جيل الألفية في نفس العمر.

واليوم، يبلغ متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و24 عاماً 16% مقارنة بـ 12% لجيل الألفية في ذلك العمر في عام 2013.