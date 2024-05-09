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اقتصاد

ما هي آلية تلقيح السحب والاستمطار؟

ترفع نسب هطول الأمطار من سحابة واحدة بنسبة تصل إلى 20%

دبي - العربية.نت
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تلقيح السحب عبارة عن تقنية يتم اللجوء إليها بسبب تداعيات تغير المناخ، التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق. ولكن ما هي آلية هذه التقنية.. وما الآثار المترتبة على استخدامها؟

يهدف تلقيح السحب إلى زيادة مستويات هطول الأمطار وإيجاد مصدر جديد للماء وتكثيف التشجير وتقليص رقعة التصحر.

تتم في هذه العملية تحفيز السحب من خلال استخدام الطائرات أو المولدات الأرضية وحقنها بجزيئات من الملح أو مواد كيمائية أخرى مثل يوديد الفضة فتتشكل بلورات ثلجية تتكثف في المطر أو الثلج.

وتؤدي هذه العملية بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لزيادة هطول الأمطار من سحابة واحدة بنسبة تصل إلى 20% في الظروف المثالية.

وتثير هذه التقنية الجدل بين فترة وأخرى؛ إذ بالرغم من انتشار عملية تلقيح السحب في دول عدة مثل المغرب والسعودية والولايات المتحدة إلا أنها يمكن أن تتسبب في زيادة مستوى التلوث أو زيادة شدة الأمطار.

ورغم تأكيد خبراء في التنمية المستدامة بأن تقنية الاستمطار صديقة للبيئة فإن المخاوف تتزايد وتحذيرات خبراء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتواصل بشأن سمية المواد الكيمياوية المستخدمة، إضافة لعدم القدرة على التحكم في كمية الأمطار التي ستهطل وقد تنجم عنها فيضانات أو سيول جارفة.

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