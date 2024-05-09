نيسان تكشف عن توقعات قوية للمبيعات مع ضعف الين وطرح سيارات جديدة

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توقعت شركة نيسان موتور تحقيق أرباح تشغيلية أقوى من المتوقع في السنة المالية الحالية بسبب خفض التكاليف وضعف الين، وقالت إن مبيعات السيارات من اليابان إلى الولايات المتحدة والصين يتوقع أن تكون قوية وسط طرح طرازات جديدة.

وتتوقع شركة صناعة السيارات اليابانية تحقيق أرباح تشغيلية تبلغ 600 مليار ين (3.9 مليار دولار) للعام حتى مارس 2025، وهو أعلى من تقديرات السوق البالغة 580 مليار ين وأكثر من 569 مليار ين في العام السابق. وأضافت في بيان يوم الخميس أن ضعف الين من شأنه أن يعزز أرباح التشغيل بحوالي 70 مليار ين، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وتتوقع نيسان أيضاً أن تصل مبيعات السيارات العالمية السنوية إلى 3.7 مليون وحدة، مقارنة بـ 3.4 مليون في العام السابق.

وبينما خفضت نيسان هدف مبيعاتها عدة مرات في العام المالي الماضي، قال الرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا يوم الخميس إن الشركة تخطط لتجنب القيام بذلك هذا العام من خلال ضمان مبيعات قوية جزئياً في الولايات المتحدة.

وقال أوشيدا: "في أميركا الشمالية، حققنا زيادة بنسبة 19% في العام الماضي، ونريد الحفاظ على مبيعات قوية في السنة المالية الحالية أيضاً من خلال تقديم سيارات بأسعار معقولة".

بدوره، يرى محلل بلومبرغ، تاتسو يوشيدا، أن المفتاح بالنسبة لنيسان في الولايات المتحدة سيكون "ما إذا كان من الممكن تحقيق نمو الحجم دون الاعتماد المفرط على الحوافز ومبيعات الأساطيل" مع اشتداد المنافسة. وأضاف: "لكننا لسنا متفائلين بهذا الشأن".

وقال أوشيدا أيضاً إنه سيتم طرح المزيد من نماذج الطاقة الجديدة في الصين، حيث يعاني صانعو السيارات اليابانيون من منافسة شديدة من شركات السيارات الكهربائية المحلية مثل شركة BYD.

المدير المالي لشركة نيسان، ستيفن ما، قال إن شركة صناعة السيارات تأمل في تحقيق مبيعات أفضل في الصين على الرغم من أنه "ليس لدينا عرض جيد" للسيارات الكهربائية في البلاد.

وتتوقع نيسان أيضاً توزيع أرباح بقيمة 25 يناً أو أكثر للسهم الواحد للعام المالي 2024، مقابل 20 يناً في العام السابق. وقال أوشيدا إنه يهدف إلى الحفاظ على دفعات عالية في السنوات المقبلة.

وفي مارس، قالت نيسان إنها تستهدف بيع مليون سيارة إضافية في غضون 3 سنوات وهامش ربح تشغيلي لا يقل عن 6% من خلال طرح نماذج جديدة. ويقال أيضاً إنها تريد خفض تكلفة الجيل التالي من المركبات الكهربائية بنسبة 30% وتهدف إلى تحقيق تكافؤ التكلفة بين المركبات الكهربائية ومركبات محركات الاحتراق بحلول السنة المالية 2030.

وللمساعدة في هذا الصدد، تخطط نيسان لاستثمار أكثر من 400 مليار ين في سعة البطارية والبدء في طرح السيارات المزودة ببطاريات الحالة الصلبة خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2028.

أبقت نيسان يوم الخميس على مستوى صرف العملات الأجنبية عند 145 ين مقابل الدولار، دون تغيير عن العام الماضي. ومع ذلك، أعرب أوشيدا عن بعض القلق بشأن التحركات الحادة في أسعار صرف العملات الأجنبية، قائلا إن تقلبات الين تؤثر على استراتيجية الشركة وأعمالها.

أما بالنسبة للتحالف المحتمل مع شركة هوندا موتور بهدف تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية، فقال أوشيدا إن الشركتين تجريان مناقشات صريحة وشكلت فريقا لإجراء دراسة مفصلة حول ما يمكن أن تحققه الشركتان. وقال إن التفاصيل يجب أن تكون متاحة "قريبا".