هونغ كونغ تبحث في السعودية عن فرص لإنعاش سوقها للأسهم

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تبحث "هونغ كونغ" عن المزيد من الأموال لتعزيز مستويات السيولة في سوقها المالية، بالإضافة إلى دماء جديدة عبر طروحات أسهم من الخارج، خلال مؤتمر تنظمه مجموعة تداول السعودية وشركة هونغ كونغ للصرافة والمقاصة المحدودة اليوم الخميس، لتعزيز مكانتها كمركز مالي.

وبينما ستستفيد هونغ كونغ من المنتدى، فإنه سيضم أيضاً مسؤولين من الشركات السعودية الذين يسعون لمزيد من التعرض للمستثمرين الآسيويين.

وقال المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس" في دبي، إدموند كريستو، والذي التقى مؤخراً بمستثمرين وشركات في هونغ كونغ وشانغهاي وبكين: "هناك إرادة سياسية قوية تدفع نحو هذه العلاقة بين الصين ودول الخليج". "عندما تتحدث إلى الشركات في الصين، تسمع أن العملاء مهتمون بالاستثمار في الشرق الأوسط. إنهم يبحثون عن سبل لتحقيق ذلك"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ويسلط مؤتمر الخميس الضوء على أحدث استراتيجية لمشغل البورصة في هونغ كونغ لجذب مستثمرين جدد ليحلوا محل المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا، الذين قد يرتدعون عن ممارسة الأعمال التجارية في الصين في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية. كما قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد الشهر الماضي إنها ستشجع المزيد من الشركات على عقد عروض عامة أولية في المدينة.

واجهت بورصة هونغ كونغ والمقاصة وقتاً عصيباً في السنوات الأخيرة. أدى الاقتصاد الصيني المتعثر وزيادة الخلافات بين بكين وواشنطن إلى استنفاد اهتمام المستثمرين بالأسهم المرتبطة بالصين. وانخفض حجم الأموال التي جمعتها الاكتتابات العامة الأولية في المركز المالي إلى 610 ملايين دولار في الربع الأول، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009، في حين انخفضت أسهم مشغل البورصة بأكثر من 50% من أعلى مستوياتها في أوائل عام 2021.

تراهن بوني تشان، الرئيس التنفيذي لشركة هونغ كونغ للصرافة والمقاصة، على عودة الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة إلى المدينة. وفي حديثها في حدث الخميس، قالت إن هناك 100 طلب قيد الإعداد ومن المتوقع أن يأتي المزيد.

وقالت: "ما رأيناه مؤخراً، في الأسبوعين الأخيرين من أبريل، يمنحنا الكثير من الأمل".

الجانب السعودي

جاذبية العلاقات الوثيقة مع الصين واضحة من الجانب السعودي أيضاً. ويعمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على زيادة الملكية الأجنبية وضخ السيولة في الأسهم المتداولة في إطار رؤية المملكة 2030.

وعلى النقيض من هونغ كونغ، فإن سوق الأسهم السعودية تسير من قوة إلى قوة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 11% على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين انخفضت القيمة السوقية في هونغ كونغ بنسبة 25%. ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في الرياض في 7 من السنوات الثماني الماضية، مع زيادة في التدفقات من المستثمرين الأجانب منذ عام 2019، عندما أضافت شركة "MSCI Inc" البلاد إلى مؤشر أسهم الأسواق الناشئة.

وتتمتع البورصة السعودية أيضاً بطفرة جديدة في نشاط الاكتتاب العام الأولي في الأسابيع الأخيرة، وقالت إنه تمت الموافقة على أكثر من 10 طلبات للإدراج. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة "تداول" محمد الرميح، يوم الخميس، خلال المؤتمر، إن ما يصل إلى 50 شركة قدمت طلباتها للقيد.

منذ شهر نوفمبر، تمكن المستثمرون في هونغ كونغ من التعرض للسوق السعودية من خلال صندوق CSOP السعودية المتداول، وهو أول صندوق متداول في البورصة من نوعه في آسيا. ظهر صندوق المؤشرات لأول مرة بأصول تزيد قيمتها عن مليار دولار وبدعم من صندوق الثروة السيادية السعودي. ومع ذلك، لم تجتذب سوى حوالي 12 مليون دولار من الأموال منذ إنشائها وحتى 24 أبريل، وفقاً لحسابات وكالة بلومبرغ إنتليجنس.

قالت ميلودي شيان هي، نائب الرئيس التنفيذي في شركة CSOP Asset Management Ltd، إن شركتها تعمل مع مديري الأصول للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على الإدراج المشترك لصناديق الاستثمار المتداولة في شنغهاي، والذي تأمل أن يتم في النصف الثاني من هذا العام.

وقالت إن المستثمرين الصينيين "يدركون الفرص المتاحة في الشرق الأوسط، لكنني أعتقد أنه بالنسبة لمعظمهم، من الصعب التمييز بين السعودية والأسواق الأخرى".

أعلنت هونغ كونغ يوم الخميس أنها تعمل مع السعودية لإطلاق صندوق استثمار متداول في الرياض يتتبع مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ. وقال مايكل وونج، نائب وزير المالية في هونغ كونغ، إن المفاوضات الرسمية بدأت من أجل "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار" بين المركزين.

وقال: “إن الصداقة والشراكة بين هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية سوف تذهب إلى أبعد من ذلك وستصمد أمام اختبار الزمن”.

ولطالما روج الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي لطموحاته لإقناع أكبر منتج للنفط في العالم أرامكو السعودية بالسعي لإدراج مزدوج في المركز المالي الآسيوي. وفي حين لا توجد علامة على حدوث ذلك في المستقبل القريب، فإنه سيكون تصويتاً كبيراً بالثقة في بورصة المدينة إذا حدث ذلك.

وعندما سئل عن إمكانية قيام الشركات السعودية بتجاوز القائمة في هونغ كونغ، قال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية الرميح: "نريد أن يكون لدينا طريق جاهز لهم في حال قرروا القيام بذلك".