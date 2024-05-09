وارن بافيت يطرح سؤالاً حير الاقتصاديين لقرن من الزمن.. أثاره "جني" الذكاء الاصطناعي

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لا يراهن الملياردير، وارن بافيت أبداً على ما لا يعرفه، وكثيراً ما يبتعد عن شركات التكنولوجيا مهما كان الاستثمار فيها رائجاً، وحتى إن استثماره في شركة "أبل" جاءت بمثابة اكتشاف يتعلق بنجاح منتجاتها من جانب المستهلك أكثر من كونها رهاناً تكنولوجياً. ولكن في الحدث الذي تمت مراقبته عن كثب في أوماها هذا العام، لم يتمكن المستثمر الملياردير والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة بيركشاير من تجنب الذكاء الاصطناعي كموضوع في أذهان المساهمين.

وخلال الاجتماع، وصف بافيت الذكاء الاصطناعي بأنه عميق، وقال إن التكنولوجيا تشبه "الجني" - بمجرد إخراجها من القمقم، يمكن أن يكون لها آثار كارثية. وكان أسوأ المخاوف التي يراها هي قدرة الاحتيال الهائلة التي مكّنها الذكاء الاصطناعي من التهديد بإحداث اختراق علمي يعادل الأسلحة النووية في عواقب غير مقصودة ومخاطر على البشرية. وقال بافيت إن هناك سؤالا واحدا على الأقل لا يستطيع أحد الإجابة عليه عندما يتعلق الأمر بتأثير الذكاء الاصطناعي على العالم والذي قد يغير حياة كل فرد على أساس يومي. وقال إنه سؤال حير أفضل الاقتصاديين طوال قرن من الزمان.

وأوضح بافيت: "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخلق قدرا هائلا من وقت الفراغ". "والآن ما يفعله العالم في أوقات الفراغ هو سؤال آخر. وقال بافيت، المشهور بقوله: "أعرف أن الكثير من الناس يعتقدون عندما يذهبون إلى العمل في البداية أن ما يريدونه هو وقت الفراغ - وما أحبه هو في الواقع وجود المزيد من المشكلات التي يتعين حلها".

وأشار بافيت إلى جون ماينارد كينز، أحد أهم المفكرين الاقتصاديين في العصر الحديث، الذي توقع بشكل صحيح أن نصيب الفرد في الناتج سوف ينمو بمعدل هائل، لكنه فشل في التنبؤ بما قد يفعله البشر بزيادة الإنتاجية. يعتبر كينز عموماً أبو الاقتصاد الكلي، وهو معروف بدعمه للتدخل الحكومي من خلال البرامج الاجتماعية وبرامج العمل من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي أثناء فترات الركود الاقتصادي بما في ذلك الكساد الكبير، وله كتب من بينها "النظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال". والذي أوصى بافيت بإضافته إلى قائمة القراءة.

لقد ازدهرت الإنتاجية خلال الأرباع القليلة الماضية. وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل، بعد الارتفاع الهائل في الإنتاجية خلال كوفيد، كان هناك تراجع طويل الأمد، ولم تتغير البيانات إلا خلال الأرباع الأربعة الماضية، بزيادة 3% تقريباً على أساس سنوي. وقد أدى هذا الانتعاش إلى تساؤلات من المديرين التنفيذيين للشركات حول العوامل التي يمكن أن تلعب دوراً، من الذكاء الاصطناعي إلى تفويضات العودة إلى المكتب. لكن معظمهم يقولون إنه ما زال من السابق لأوانه إجراء أي ربط، مع التمييز بين الذكاء الاصطناعي الذي تم نشره منذ سنوات بالفعل وحيث يمكن تتبع المكاسب، مقابل الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتحدث عنه الجميع اليوم، والذي سوف يستغرق بعض الوقت لتظهر في البيانات.

ويحذر الباحثون الاقتصاديون أيضاً من المبالغة في تقدير أي زيادة في الإنتاجية على المدى القصير، حيث غالباً ما تخضع البيانات الحكومية الفصلية لمراجعة كبيرة وقد يستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن من تحديد تغيير كبير في خط اتجاه الإنتاجية.

سيكون الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف محركاً رئيسياً لإنتاجية العمل، حتى لو لم يصل إلى هذا الحد بعد. قال نائب رئيس شركة IBM والرئيس السابق للمجلس الاقتصادي الوطني غاري كوهن على قناة CNBC الأسبوع الماضي إن اعتماد الذكاء الاصطناعي يحدث بسرعة، كما أن مكاسب الإنتاجية تحدث أيضاً، وإن كان ذلك ببطء. وقال خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً: "كل شركة تنظر إلى الذكاء الاصطناعي وتقرر أين سيساعدها". "سوف نتطور إلى هذا في لعبة الإنتاجية، وسوف تغذي الاقتصاد ببطء". لكنه أضاف: "لا أعتقد أننا شهدنا زيادة حقيقية في الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي".

لا تزال معظم الشركات في مرحلة تحديد ميزانيات الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الشاملة لكيفية مساعدة العملاء والموظفين على حد سواء، ومحاولة الدخول في وضع التنفيذ.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة "MongoDB"، ديف إتيتشيريا، الذي أصدرت شركته الأسبوع الماضي مجموعة من الأدوات لمساعدة الشركات "الغارقة في الذكاء الاصطناعي"، إن المديرين التنفيذيين وصلوا إلى حد التساؤل عن الوقت الذي ستعود فيه قيمة الذكاء الاصطناعي وعائده عليهم. يمر السوق بمرحلة تراكم القيمة فقط في الطبقة السفلية، مثل "Nvidia"، وChatGPT/OpenAI، ومن الأهمية بمكان الآن أن تستعد الشركات للتطبيقات المبنية على تلك البنية التحتية.

طفرات الإنتاجية والتكنولوجيا

طفرات الإنتاجية نادرة وتميل إلى أن تكون حدثاً لا يحدث إلا مرة واحدة كل جيل - آخرها كان في منتصف وأواخر التسعينيات التي سبقت انهيار الدوت كوم - وهي فترة من النمو الاقتصادي الكبير لا يقودها بشكل ملحوظ خلق وظائف جديدة.

تعد مشكلة التقدم التكنولوجي الذي يقلل من كمية الوظائف المتاحة مصدر قلق مستمر، وقد تم نشر عدد لا يحصى من الدراسات الاستقصائية منذ إصدار ChatGPT في أواخر عام 2022 والتي تغطي فقدان الوظائف، أو في المصطلحات المستخدمة غالباً لتعكس عدم اليقين بشأن التأثير الدقيق للوظائف. مع "التعرض للذكاء الاصطناعي".

تميل الشركات إلى القول إن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الوظائف، ولكنه سيسمح للعمال البشريين بالتركيز على المهارات والمهام ذات القيمة الأعلى في حين يسلمون للآلات العمل الروتيني الذي لا يحب البشر القيام به على أي حال. لكن حوالي 37% من قادة الأعمال الذين شملهم استطلاع Resume Builder قالوا إن التكنولوجيا حلت محل العمال في عام 2023، بينما قال 44% إن المزيد من عمليات تسريح العمال ستحدث هذا العام بسبب التقدم في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن التقدم التكنولوجي تاريخياً - مثل زيادة التصنيع - لم يثبت أنه القاتل الوظيفي الذي يحذر منه الخبراء.

بسبب النقص المحتمل في فرص العمل مع نمو الذكاء الاصطناعي، أعرب بعض الخبراء، وكذلك المليارديرات والسياسيين، عن الحاجة إلى دخل أساسي عالمي، أو UBI، من أجل استكمال الرواتب المنخفضة أو المعدومة والحفاظ على الاقتصاد واقفا على قدميه.. ومن بين أيقونات التكنولوجيا الذين يناقشون الفكرة إيلون ماسك، ومارك زوكربيرغ، وسام ألتمان.

ومع ذلك، هناك سبب للشك في العلاقة الدقيقة بين التكنولوجيا والوظائف.

في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، قال عراب أبحاث الإنتاجية، الاقتصادي روبرت سولو الحائز على جائزة نوبل: "يمكنك أن ترى عصر الكمبيوتر في كل مكان باستثناء إحصاءات الإنتاجية".

كان هذا معروفاً باسم مفارقة سولو الإنتاجية، وقد شكلت طفرة أواخر التسعينيات تحدياً لها. لكن الأبحاث اللاحقة أظهرت أن هناك في الواقع علاقة غامضة بين عصر الدوت كوم ومكاسب الإنتاجية. وقال مؤلف مشارك لهذا العمل في شركة ماكينزي لمجلة هارفارد بيزنس ريفيو إن تبني وجهة نظر سولو فيما يتعلق بطفرة التكنولوجيا في التسعينيات كان "مبالغا في تبسيطه"، وكذلك كان الرأي الذي جاء بعد ذلك، بأن الإنترنت قاد طفرة الإنتاجية.

ومع وضع هذه المخاوف والأسئلة التي لا يمكن الإجابة عليها في الاعتبار، قال بافيت إن الشركات التي تتطلب عمالة بشرية كثيفة مثل بيركشاير هاثاواي تحتاج إلى النظر في التوازن بين الكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا أن تساعدها على أن تصبح أكثر كفاءة من دون تعريض البشر للخطر.

وأضاف: "لا أعرف كيف تتأكد من أن هذا ما يحدث أكثر من معرفتي كيف تتأكد من أنك عندما تستخدم قنبلتين ذريتين في الحرب العالمية الثانية فإنك تعلم أنك لم تصنع شيئاً يمكن أن يدمر العالم لاحقاً".