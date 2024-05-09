"بايونيرز" للعربية: التوجه قصير الأجل يسيطر على البورصة المصرية

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تشهد مؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس، تذبذبات مستمرة خلال الجلسة الواحدة، في حين يستحوذ القطاع العقاري والخدمات المالية غير المصرفية على ما بين 60 الى 70 % من التداولات يوميا.

وأكد المحلل المالي بشركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، إسلام عبد العاطي، أن السوق المصرية أكملت الآن شهرين في تذبذب مستمر، وهذا التذبذب يميل إلى الانخفاض في أغلب الجلسات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن التذبذب يرجع في جزء منه إلى أن أغلب المستثمرين أصبحت تواجهاتهم قصيرة الأجل، وغالبيتهم يركزون على عمليات المتاجرة، يتم إغلاقها في نفس الجلسة، فالمستثمر حين يلاحظ أنه ربح ولو 1% يسارع إلى جني الأرباح.

كانت البورصة المصرية، قطعت أمس الأربعاء، موجة صعود استمرت ثلاث جلسات وسط عمليات محدودة لجني الأرباح.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية منخفضا 1.67% إلى 25 ألفا و988 نقطة، وتراجع المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 1.86% إلى 5750.71 نقطة، وانخفض (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 1.82% إلى 8252.02 نقطة.

واتجه المستثمرون العرب إلى البيع بصاف بلغ 326 مليون جنيه، بينما عمد المستثمرون المصريون والأجانب إلى الشراء بصاف 58.5 مليون و267.5 مليون جنيه على التوالي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتراجعت أسهم مجموعة إي.إف.جي القابضة 7.24% إلى 14.74 جنيه والبنك التجاري الدولي 4.94% إلى 73.17 جنيه وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2.62% إلى 24.5 جنيه وبلتون المالية القابضة 2.42% إلى 2.82 جنيه.

كما انخفضت أسهم أوراسكوم للتنمية مصر 0.69% إلى 10.14 جنيه ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 1.8% إلى 9.82 جنيه وبالم هيلز 0.61% إلى 3.25 جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير 1.43% إلى 3.44 جنيه وجي.بي كوربوريشن 3.95% إلى 10.2 جنيه.