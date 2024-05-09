"BOFA" تحافظ على تصنيف الشراء لـ "أبل" و230 دولاراً هدفاً سعرياً للسهم

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حافظ بنك أوف أميركا على تصنيف الشراء والسعر المستهدف البالغ 230.00 دولاراً لشركة "أبل" يوم الأربعاء، حتى بعد إطلاق أحدث منتجات عملاق التكنولوجيا. وقد استعرض الحدث، الذي أقيم يوم الأحد، الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Air، وiPad Pro، وPencil Pro، وMagic Keyboard.

أغلق سهم "أبل" جلسة الأربعاء عند سعر 182.74 دولار، وهو ما يعني إمكانية الصعود بنحو 25.9% حال وصوله إلى هدف "BOFA".

وسلط محلل "BofA Securities" الضوء على الابتكار المستمر لشركة "أبل"، خاصة مع رقائق أشباه الموصلات الخاصة بها، مشيراً إلى إدخال شريحة M4 الجديدة في iPad Pro. وتتمتع الشريحة الجديدة من أبل بمحرك عصبي متقدم لتمكين وظائف الذكاء الاصطناعي. إذ يتضمن ذلك إمكانات مثل عزل الأجسام المصورة عن خلفيتها في فيديو بدقة 4K باستخدام برنامج Final Cut Pro من "أبل"، بالإضافة إلى اكتشاف المستندات لإعادة ترتيب الإطارات وإزالة الظلال في الصور.

علاوة على ذلك، أعرب المحلل عن تقديره للميزات الجديدة في نظام تشغيل iPadOS التي تسمح بالبحث المرئي والنص المباشر وتحسين الموضوع. وتتوافق هذه التحديثات مع التزام أبل بتحسين تجربة المستخدم وقدرات البرامج.

خلال مكالمة الأرباح الأسبوع الماضي، أشارت إدارة شركة Apple إلى أنه من المتوقع أن تنمو إيرادات آيباد للربع المالي الثالث من عام 2024 بأرقام مضاعفة، لتتعافى من انخفاض بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع المالي الثاني. ويعزى هذا النمو المتوقع جزئياً إلى مبيعات أجهزة iPad التي تم إطلاقها حديثاً، والتي كانت متاحة للطلب يوم الأحد وستتوفر في المتاجر يوم الأربعاء 15 مايو.

وعلى الرغم من ذلك لم تغير "BofA Securities" تقديراتها أو هدفها السعري لأسهم "أبل"، مشيرة إلى أن الشركة كمستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لا تزال على الحافة، مع احتمالات ارتفاع هامش الربح الإجمالي واستمرار الزخم في قطاع خدماتها.

وبحسب "InvestingPro" فقد أظهرت "أبل" التزاماً ثابتاً بتحقيق عوائد للمساهمين، كما يتضح من 12 عاماً من زيادة الأرباح، وهو ما يعد دليلاً على استقرارها المالي ونهجها الصديق للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد العائد الإجمالي لسهم "أبل" خلال أسبوع واحد بنسبة 7.74% على الاستقبال الإيجابي في السوق بعد إطلاق المنتج الأخير والتفاؤل بالأرباح.

بينما يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم الضخم والبالغ قيمته 110 مليارات دولار – تحافظ الشركة على توزيعات أرباح سخية للعام الـ 13 على التوالي - نظرة واثقة من الإدارة بشأن الوضع المالي للشركة وآفاقها المستقبلية.