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سام بانكمان فرايد (تعبيرية- خاص العربية.نت)
سام بانكمان فرايد (تعبيرية- خاص العربية.نت)
خاص

"FTX" المفلسة تكشف خطة لسداد 118% من مطالبات دائنيها

رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد عوقب بالسجن 25 عاماً

دبي - العربية.نت
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استعادت بورصة العملات المشفرة المنهارة "FTX" أصولاً كافية لسداد معظم دائنيها بالكامل، حسبما ذكرت بورصة العملات المشفرة في وقت متأخر من أمس الأول عندما كشفت عن خطة إعادة تنظيم مقترحة.

وقالت "FTX" في بيان: "تتصور الخطة السداد بالكامل لجميع الدائنين غير الحكوميين بناءً على قيمة مطالباتهم على النحو الذي تحدده محكمة الإفلاس (ذات الصلة)".

وأضافت "FTX" أن الخطة، التي تحتاج إلى موافقة المحكمة الأميركية، ستحل النزاعات مع أصحاب المصلحة الحكوميين والخاصين "دون رفع دعاوى مكلفة وطويلة الأمد"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".

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وانهارت البورصة التي كانت تحلق عالياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مما أرسل موجات صادمة عبر عالم العملات المشفرة، بعد أن تسابق المودعون لسحب أموالهم. استقال سام بانكمان فريد من منصبه كرئيس تنفيذي وأعلنت الشركة إفلاسها.

وبعد مرور عام، أُدين بانكمان فرايد بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر، بما في ذلك سرقة المليارات من حسابات تابعة لعملاء FTX والاحتيال على مقرضي الشركة الشقيقة، صندوق التحوط Alameda Research. وحُكم عليه في مارس/آذار 2024 بالسجن 25 عاماً.

وقالت "FTX" يوم الثلاثاء إنها استعادت الأصول المرتبطة بالبورصة وقت انهيارها بقيمة تقديرية تتراوح بين 14.5 مليار دولار و16.3 مليار دولار.

تولى جون جي راي منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2022 لرعاية ما تبقى من الشركة خلال فترة الإفلاس. وفي غضون أسبوع، أعلن الرجل الذي أشرف سابقاً على تصفية شركة إنرون أن شركة FTX هي أكبر فوضى واجهها على الإطلاق.

وقال راي في بيان يوم الثلاثاء: "يسعدنا أن نكون في وضع يسمح لنا باقتراح خطة الفصل 11 (الإفلاس) التي تفكر في إعادة 100% من مبالغ مطالبات الإفلاس بالإضافة إلى الفوائد للدائنين غير الحكوميين".

وقالت "FTX" إنه إذا تمت الموافقة على خطته من قبل محكمة الإفلاس الأميركية التابعة لمحكمة ولاية ديلاوير الجزئية، تتوقع "FTX" أن 98% من دائنيها سيحصلون على ما يقرب من 118% من مبلغ مطالباتهم المسموح بها.

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