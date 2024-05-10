بورصة مصر تقلص خسائرها الأسبوعية لـ 10.9 مليار جنيه

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على الرغم من موجة الخسائر التي طالت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية بسبب توسع المستثمرين في عمليات جني الأرباح، لكنها تمكنت من تقليص خسائر الأسبوع الحالي إلى 10.9 مليار جنيه.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الحالي، ليغلق عند مستوى 1759 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%. كما تراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5% منخفضًا من مستوى 1138 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى 1133 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

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وانخفض رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 375.1 مليار جنيه إلى 370.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%. وهبط رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1513 مليار جنيه إلى نحو 1503 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 26003 نقطة. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5758 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8253 نقطة. وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 31836 نقطة. وهبط مؤشر "تميز" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7365 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 107 مليارات جنيه خلال الأسبوع الحالي، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.885 مليار ورقة منفذة على 282 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 227.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.263 مليار ورقة منفذة على 475 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على 9.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.62%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 882.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 153.3 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.9 مليار جنيه، بحجم تداول 660.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 84.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 9.6 مليار جنيه بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 238.1 ألف عملية.