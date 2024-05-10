كيف تسيطر على أموالك؟.. 6 نصائح تحميك من الانزلاق إلى أزمة مالية

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يواجه الكثير من الناس أزمات مالية متتالية، وخاصة الموظفين الذين يعانون بشكل متكرر وأحياناً بشكل شهري من فوارق مالية، أو من نفاد الراتب مبكراً، ويدخلون تبعاً لذلك في أزمات اقتصادية ومعيشية متكررة، فيما خلص تقرير متخصص إلى وضع عدد من النصائح التي تساعد الناس في السيطرة على أموالهم وتحميهم من الانزلاق إلى أزمات مالية.

وقال تقرير متخصص نشره موقع "بي سايكولوجي توداي" إن "التحكم في الأموال والتخطيط للمستقبل يمكن أن يوفر شعوراً بالأمان والحرية وراحة البال".

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ووضع التقرير ستة استراتيجيات عملية للتحكم في الأموال، واتخاذ قرارات مستنيرة، وإعداد الشخص لنفسه لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

أما الاستراتيجيات الست التي أوصى بها التقرير، فهي كالتالي:

أولاً: قم بتقييم وضعك المالي الحالي، حيث إن الخطوة الأولى نحو التمكين المالي هي تقييم وضعك المالي الحالي. فعليك تقييم دخلك ونفقاتك وديونك وأصولك، ثم قم بإنشاء ميزانية تحدد دخلك ونفقاتك الشهرية. لأن هذا سيساعدك على الحصول على فهم واضح لوضعك المالي وتحديد المجالات التي يمكنك إجراء التعديلات فيها. ثم قم أيضا بمراجعة ديونك ووضع خطة لسدادها بشكل استراتيجي. ومن خلال فهم المشهد المالي الخاص بك، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ الخطوات المناسبة نحو التمكين المالي.

ثانياً: احصل على رؤية واضحة لحياتك، حيث إن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها عندما يتعلق الأمر بأموالك هو أن تكون واضحاً تماماً بشأن الرؤية التي لديك لحياتك. وعندما تعرف ما تريده لحياتك وما يهمك حقاً، يمكنك بعد ذلك اتخاذ قرارات ذات معنى ومتوافقة مع أهدافك الشخصية.

ثالثاً: حدد الأهداف المالية، حيث يعد تحديد أهداف مالية واضحة أمراً ضرورياً للحفاظ على التركيز والتحفيز. وعلى الشخص تحديد الأهداف قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وطويلة المدى. وقد تشمل الأهداف قصيرة المدى إنشاء صندوق للطوارئ أو سداد دين محدد. كما يمكن أن تتضمن الأهداف متوسطة المدى الادخار لإيداع مبلغ لشراء منزل أو تمويل تعليم طفلك، كما قد تشمل الأهداف طويلة المدى التخطيط للتقاعد أو بدء عمل تجاري. وعليك أن تكون محدداً في أهدافك، وأن تحدد أطراً زمنية، وتحدد أهدافاً قابلة للقياس.

رابعاً: خفض الديون وإنشاء صندوق للطوارئ، حيث يمكن أن تشكل الديون عائقاً كبيراً أمام التمكين المالي، ولذلك يجب وضع خطة لسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة بشكل منهجي. وفي الوقت نفسه، العمل على بناء صندوق الطوارئ. إن وجود احتياطي من نفقات المعيشة يكفي لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر يمكن أن يوفر شبكة أمان أثناء الظروف غير المتوقعة، فضلاً عن الشعور بالأمان وراحة البال.

خامساً: استثمر في تعليمك المالي، حيث يعد الاستمرار في تثقيف نفسك حول التمويل الشخصي أمراً بالغ الأهمية للتمكين المالي على المدى الطويل. اقرأ الكتب، واحضر ورش العمل، واستمع إلى الملفات الصوتية، أو سجل في دورات عبر الإنترنت تركز على الثقافة المالية.

سادساً: احم نفسك وخطط للمستقبل، حيث عليك أن تتأكد من حصولك على التغطية التأمينية اللازمة لحماية نفسك وأحبائك. فكر في التأمين على الحياة، والتأمين الصحي، والتأمين ضد العجز، والتأمين على الممتلكات، حسب ظروفك. وبالإضافة إلى ذلك، خطط للتقاعد، واستفد من المساهمات المطابقة لصاحب العمل كلما أمكن ذلك، وقم بمراجعة وتحديث وثائق التخطيط العقاري الخاصة بك بانتظام.