من هو الملياردير جيم سيمونز عالم الرياضيات الذي حقق عوائد مذهلة؟

دقيقتان للقراءة

توفي جيم سيمونز، عالم الرياضيات الذي أسس أنجح صندوق تحوط كمي على الإطلاق، يوم الجمعة في مدينة نيويورك، حسبما أعلنت مؤسسته على موقعها الإلكتروني.

نظرًا لكونه رائدًا في النماذج الرياضية والمعادلات الرياضية الهادفة لاتخاذ قرارات الاستثمار، فقد ترك سيمونز وراءه سجلاً حافلًا في شركة Renaissance Technologies ينافس سجل الأساطير مثل وارن بافيت وجورج سوروس. وتمتع صندوقه Medallion بعوائد سنوية بلغت 66% بين عامي 1988 و2018، وفقا لكتاب جريجوري زوكرمان "الرجل الذي حل السوق"، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية Business".

حصل سيمونز على درجة البكالوريوس في الرياضيات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1958 وحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة كاليفورنيا، بيركلي عن عمر يناهز 23 عامًا. أسس المعلم الكمي ما أصبح عصر النهضة في عام 1978 عن عمر يناهز 40 عامًا. بعد أن ترك المجال الأكاديمي وقرر تجربة التداول.

على عكس معظم المستثمرين الذين درسوا الأساسيات مثل المبيعات والأرباح وهوامش الربحية لتقييم الشركات، اعتمد سيمونز بالكامل على نظام التداول الآلي للاستفادة من أوجه القصور في السوق وأنماط التداول.

"ليس لدي رأي في أي أسهم. وقال سيمونز في مقابلة مع قناة CNBC في عام 2016: "إن الكمبيوتر له آرائه ونحن نتبعها بخنوع".

حقق صندوق Medallion الخاص به أكثر من 100 مليار دولار من أرباح التداول بين عامي 1988 و2018، مع عائد سنوي قدره 39% بعد خصم رسوم التداول. تم إغلاق الصندوق أمام الأموال الجديدة في عام 1993، وسمح سيمونز لموظفيه بالاستثمار فيه ابتداء من عام 2005 فقط.

اكتسبت الاستراتيجيات الكمية شعبية في وول ستريت منذ أن أحدث سيمونز ثورة في التداول ابتداء من الثمانينات. تمثل الصناديق الكمية الآن أكثر من 20% من جميع أصول الأسهم، وفقا لتقدير من بنك جيه بي مورغان.

وقدرت ثروة سيمونز الصافية بنحو 31.4 مليار دولار عند وفاته، وفقا لمجلة فوربس.

وقالت مؤسسته إن المعلم الكمي كان يرأس سابقًا قسم الرياضيات في جامعة ستوني بروك في نيويورك، وإن إنجازاته الرياضية مفيدة.

أنشأ سيمونز وزوجته مؤسسة سيمونز في عام 1994 وتبرعا بمليارات الدولارات لقضايا خيرية، بما في ذلك تلك التي تدعم أبحاث الرياضيات والعلوم.

ونشط في أعمال المؤسسة حتى نهاية حياته. وترك سيمونز وراءه زوجة وثلاثة أبناء وخمسة أحفاد وحفيدًا.