سيارات "هيونداي" و"كيا" الأكثر عرضة للسرقة في الولايات المتحدة

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كشف تقرير المكتب الوطني للتأمين ضد الجرائم "NICB" في الولايات المتحدة الأميركية أن طرازين من تصنيع شركة هيونداي وطرازا لشركة كيا، كانت على رأس قائمة أكثر السيارات المعرضة للسرقة في العام الماضي، بحسب ما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".

وتعرض طراز هيونداي "إلنترا" المدمجة للسرقة أكثر من 48 ألف مرة العام الماضي، في حين سُرقت 43 ألف سياراة من طراز "سوناتا" سيدان من هيونداي، كما سُرقت سيارات كيا أوبتيما أكثر من 30 ألف مرة وفقاً للتقرير، الذي أحصى فقط السرقات التي أبلغ عنها للشرطة.

وقد تجاوزت أرقام السرقات هذه بكثير تلك الخاصة بالطراز الرابع الأكثر سرقة، وهو سيارة البيك أب شيفروليه سيلفرادو 1500، إحدى أكثر السيارات مبيعاً في أميركا. وقد سُرقت شاحنات بيك آب سيلفرادو حوالي 24000 مرة، وفقاً للتقرير.

إجمالاً، كانت 6 من أكثر 10 سيارات مسروقة في أميركا العام الماضي من طرازات هيونداي وكيا. وتضمنت القائمة سيارات كيا سول، وكيا فورتي، وكيا سبورتاج. ومن بين السيارات الأخرى المدرجة في القائمة هوندا أكورد وهوندا سيفيك والبيك أب فورد إف-150.

يقوم NICB بالإبلاغ عن الأعداد الأولية للسرقات التي أبلغت عنها الشرطة والتي يتم جمعها من خلال المركز الوطني لمعلومات الجريمة. لا يتم تعديل الأرقام لتتناسب مع عدد سكان طراز معين على الطريق، لذلك، إلى حد ما، قد تكون بعض المركبات أكثر شيوعاً للسرقة لمجرد وجود المزيد منها متاحة للسرقة.

الأكثر استهدافاً

وبحلول النصف الأول من عام 2023، زادت سرقات طرازات هيونداي وكيا الأقدم بنسبة 1000% منذ عام 2020، وفقاً لتقرير صادر عن معهد بيانات خسائر الطرق السريعة في وقت سابق من هذا العام.

بعض موديلات هيونداي وكيا الأقدم التي تم تصنيعها قبل عام 2023 معرضة بشكل خاص للصوص السيارات. الإصدارات الأقل تكلفة من المركبات مثل تلك السيارات المجهزة بنظام تشغيل مفتاح التشغيل - على عكس السيارات التي تتطلب فقط الضغط على الزر لبدء التشغيل - هي أكثر عرضة للسرقة بمقدار الضعف تقريباً مقارنة بالمركبات الأخرى من نفس العمر.

يمكن أن تفتقر هذه المركبات إلى بعض التقنيات الأساسية لمنع سرقة السيارات، مثل أجهزة منع الحركة الإلكترونية، المضمنة في معظم المركبات الأخرى حتى في تلك السنوات، وفقاً لـ HLDI. تعتمد أجهزة منع الحركة الإلكترونية على شريحة كمبيوتر في السيارة وأخرى في المفتاح تتواصل للتأكد من أن المفتاح أصلي وأنه يخص تلك السيارة.

وتنتشر تقنيات سرقة هذه السيارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي. مع تزايد مطالبات السرقة لمركبات هيونداي وكيا منذ عام 2020، ارتفعت أيضاً مطالبات التأمين "التخريبية" عليها، وفقاً لبيانات HLDI.

تعمل هيونداي وكيا كشركتين منفصلتين في الولايات المتحدة، لكن مجموعة هيونداي موتور تمتلك حصة كبيرة في كيا، وتشترك موديلات هيونداي وكيا المختلفة في الكثير من هندستها. الموديلات الأحدث من شركات صناعة السيارات هذه أقل عرضة للسرقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت هيونداي وكيا على تسوية بقيمة 200 مليون دولار مع ما يصل إلى 9 ملايين من أصحاب السيارات لتسوية المطالبات بأن شركات صناعة السيارات لم تفعل ما يكفي لجعل المركبات آمنة. إلى جانب المدفوعات مقابل المركبات المسروقة والتالفة، تضمنت التسوية أيضاً تثبيت برامج مكافحة السرقة وتكاليف التدابير الوقائية الأخرى للسرقة.

وقال جيمس بيل المتحدث باسم كيا في بيان عبر البريد الإلكتروني: "استجابة لهذا الموقف، تواصل كيا اتخاذ إجراءات شاملة لتعزيز أمن سياراتنا في محاولة لمنع المجرمين من استخدام أساليب السرقة الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي لخرق القانون وسرقة أو محاولة سرقة نماذج معينة من المركبات".

تم تثبيت برامج مكافحة السرقة في أكثر من 1.1 مليون سيارة كيا على مستوى الولايات المتحدة، وفقاً لشركة كيا. توفر الشركة أيضاً أقفالاً مجانية لعجلة القيادة للمركبات التي لا تستطيع قبول برنامج الحماية من السرقة. قالت هيونداي إنها أضافت بأثر رجعي العديد من إجراءات مكافحة السرقة على 1.3 مليون من مركباتها.