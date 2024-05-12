كيف دفعت قلة الخبرة 3 أصدقاء لتأسيس شركة بأكثر من تريليوني دولار؟

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في بعض الأحيان، يمكن أن تكون قلة الخبرة مفتاح النجاح. قد تكون العبارة صادمة خاصة إن أثمرت عن شركة بقيمة تريليوني دولار.

جنسن هوانغ، الذي شارك في تأسيس شركة رقائق الكمبيوتر "Nvidia" مع زملائه المهندسين كريس مالاتشوسكي وكورتيس بريم من طاولة في مطعم "Denny" في عام 1993 يرى أنه كان مثالاً متطابقاً على تلك الصدفة.

وقال هوانغ لشبكة "CNBC": "بصراحة، لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية القيام بذلك، ولا هم كذلك. لم يكن أحد منا يعرف كيف يفعل أي شيء".

اليوم، يشغل هوانغ منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا لأكثر من 3 عقود، وقد نجح في تطوير الشركة – من خلال الصعود والهبوط – لتصبح شركة تكنولوجية عملاقة تبلغ قيمتها 2.2 تريليون دولار تساعد في تعزيز طفرة الذكاء الاصطناعي.

لكنه كان يبلغ من العمر 30 عاماً فقط عندما تم إطلاق شركة إنفيديا. وقال إن المؤسسين المشاركين لم يديروا شركة من قبل، لكن هوانغ - مصمم المعالجات الدقيقة - يعتقد أن بإمكانهم بناء وحدة معالجة الرسومات (GPU) التي ستحدث ثورة في ألعاب الفيديو ورسومات الكمبيوتر.

يعتقد الملياردير البالغ من العمر 61 عاماً الآن أن قلة خبرته ربما منعته من التخلي عن مشروع تأسيس الشركة قبل أن تصبح ناجحة - لأنه لم يكن يعرف مدى صعوبة النمو. إذا تمكن هوانغ من العودة إلى عام 1993 وفعل ذلك مرة أخرى، فمن المحتمل أنه كان سيتخلى عن تأسيس إنفيديا"، وفقاً لما ذكره للبودكاست "Acquired" في أكتوبر 2023.

"في شركة Nvidia، واجهت حالات فشل. قال هوانغ للطلاب المتخرجين في خطاب التخرج في مايو 2023 في جامعة تايوان الوطنية": “الأشياء الكبيرة العظيمة – كلها مهينة ومحرجة".

بدأت تلك التجارب في وقت مبكر. كانت أول وحدة معالجة رسوميات للشركة فاشلة، مما أدى تقريباً إلى توقف إنفيديا عن العمل في عام 1996. قام هوانغ بتقليص أكثر من نصف موظفي الشركة وتوسل إلى الشركاء في شركة ألعاب الفيديو Sega لدفع عقودهم، على الرغم من تقديم Nvidia شريحة "سيئة من الناحية الفنية"، بحسب هوانغ.

بفضل الأموال التي تم الحصول عليها من عقد شراء Sega، ضاعفت Nvidia جهودها لإنتاج شريحة جديدة، "RIVA 128". وأصبح أول منتج متميز لشركة إنفيديا، حيث بيع منه أكثر من مليون وحدة في 4 أشهر في عام 1997. وقد أدى هذا النجاح إلى قلب ثروات Nvidia ووضعها في الخدمة. الطريق إلى أن تصبح شركة تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

لكن هوانغ لا يزال يقول إن الضغط والألم الناجمين عن توجيه الشركة خلال هذا النوع من التصحيح القاسي ربما لم يكن يستحق كل هذا العناء لو كان يتوقع كل ذلك.

"في ذلك الوقت، إذا أدركنا الألم والمعاناة، ومدى الضعف الذي ستشعر به، والتحديات التي ستتحملها، والإحراج والعار، وقائمة بكل الأشياء التي تسوؤك ربما لم نكن لنغامر". "لا أعتقد أن أي شخص سيبدأ شركة". "لا أحد في كامل قواه العقلية سيفعل ذلك".

بمعنى آخر، عندما يتعلق الأمر بكونك رائد أعمال، فإن الجهل ليس مجرد نعمة - بل إنه ضروري.

وقال هوانغ: "أعتقد أن هذه هي القوة العظمى لرجل الأعمال". "إنهم لا يعرفون مدى صعوبة الأمر، ويسألون أنفسهم فقط: ما مدى صعوبة الأمر؟"

يواصل هوانغ استخدام نفس الحيلة - للوصول إلى نفس التفاؤل المبهج الذي كان لديه في عام 1993 - عندما كان في حاجة ماسة إليه، كما أشار: "حتى يومنا هذا، أخدع عقلي ليفكر: ما مدى صعوبة الأمر؟ لأن عليك أن تفعل".