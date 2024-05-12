نجيب ساويرس يدافع عن خطة إنشاء مطار جديد.. "مش محتاج أطبل"

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أشعلت خطة إنشاء أكبر مطار في العالم مع إغلاق المطار الحالي في دبي مستقبلا- والذي استقبل أكبر عدد من المسافرين الدوليين على مدار الأعوام الثلاثة الماضية – حالة من الجدل حول مصير المطار الحالي والذي يعد أحد العلامات البارزة لإمارة دبي.

وجادل الكاتب السياسي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، على فكرة إغلاق مطار دبي، مفضلاً الإبقاء على المطار الأكبر من حيث عدد المسافرين الدوليين في العالم، حيث يرى أن العديد من المدن الرئيسية حول العالم لديها أكثر من مطار تعمل في الوقت نفسه.

وكتب أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبدالخالق عبدالله في تغريدة على حسابه على موقع "X": "لا أصدق أنه بعد 10 سنوات سيتم إغلاق مطار دبي الذي افتتح سنة 1960. مطار دبي هو الأكبر في عدد المسافرين الدوليين في العالم متفوقا على مطار لندن هيثرو، ما الذي يمنع من وجود أكثر من مطار في دبي؟ لندن فيها 5 مطارات وواشنطن 3 مطارات وهكذا بقية المدن الكبرى. أتمنى الإبقاء على مطار دبي".

العمران زحف علي مطار دبي و ارض المطار اليوم لوحدها تساوي قيمة بناء المطار الجديد ! فالقرار اقتصاديا صائب جدا و منطقة جنوب دبى ستزدهر .. و للشفافية لدي مشروع مشترك مع شركة Discovery الامريكية لملاعب الجولف الخاصة و المنازل الفاخرة في Dubai South علي بعد عشر دقائق من مطار المكتوم https://t.co/Q3gHBqoRPh — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 9, 2024

من جانبه علّق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على التغريدة، بمنظور اقتصادي، حيث قارن "ساويرس" بين قيمة أرض مطار دبي الحالية والذي أصبح موقعه في وسط المدينة، والعائد الذي يمكن تحقيقه في استغلال جديد لأرض المطار.

وكتب ساويرس عبر حسابه على "X": " العمران زحف على مطار دبي وأرض المطار اليوم وحدها تساوي قيمة بناء المطار الجديد! فالقرار اقتصاديا صائب جدا ومنطقة جنوب دبي ستزدهر .. وللشفافية لدي مشروع مشترك مع شركة Discovery الأميركية لملاعب الغولف الخاصة والمنازل الفاخرة في Dubai South على بعد عشر دقائق من مطار آل مكتوم".

تعليق ساويرس أثار بعض ردود الأفعال لمتابعيه، حيث جاء رد من حساب يدعى "دكتور عوض الله السيد"، اعتبر دفاعه عن خطة إنشاء مطار جديد مع إفصاحه عن مشروعه في دبي بأنه "مغازلة بيزنس".. متسائلاً عن مشروعات لفتت انتباه رجل الأعمال في مصر.

ساويرس لم يفوت الفرصة للرد: "مش محتاجة تطبيل يا دكتور مع خالص احترامي".

وكعادته استخدم الفكاهة للرد على تعليق آخر، تساءل عما إذا كان ساويرس مطلعاً على معلومات داخلية عن المطار الجديد، والذي يبعد 10 دقائق عن مشروعه المشترك مع "ديسكفري الأميركية" لملاعب الغولف والمنازل الفاخرة في جنوب دبي. حيث كتب ساويرس: "يا ريت كنت.. كنت اشتريت أرض أكبر".

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كشف في تغريدة على موقع "X" عن تفاصيل المطار الجديد، والذي من المقرر أن يصبح أكبر مطار في العالم بسعة أكبر بنحو 5 مرات من مطار دبي الحالي تمكنه من استيعاب 260 مليون مسافر سنوياً وبتكلفة 128 مليار درهم إماراتي.

كما كشف حاكم دبي، عن خطة لإنشاء مدينة كاملة للمطار تستوعب مليون نسمة، وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي.