"أسطول" للعربية: نتوقع خروج مؤشرات السوق المصرية من النطاق العرضي قريباً

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أظهرت مؤشرات البورصة المصرية تذبذبات في بداية جلسة، اليوم الأحد، بعد أن تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تقليص الخسائر، رغم موجة توسع المستثمرين في عمليات جني الأرباح.

وقال العضو المنتدب لشركة "أسطول" لتداول الأوراق المالية محمد لطفي إنه من المتوقع خروج السوق من نطاق الحركة العرضية التي لازمته خلال الفترة الماضي، خاصة مع القرارات والصفقات التي أبرمتها الحكومة المصرية.

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وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن نتائج تلك الصفقات والقرارات، ستجد صداها في السوق المصرية خلال الأسابيع المقبلة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1759 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%. كما تراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5% منخفضًا من مستوى 1138 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى 1133 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وانخفض رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 375.1 مليار جنيه إلى 370.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%. وهبط رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1513 مليار جنيه إلى نحو 1503 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 26003 نقطة. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5758 نقطة.