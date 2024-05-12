اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شيفروليه بولت 2020
سيارة شيفروليه بولت
سيارات

"جنرال موتورز" توقف إنتاج سيارات السيدان تحت علامة "شيفروليه"

بعد 60 عاماً من بدء إنتاجها.. إيقاف تصنيع شيفروليه "ماليبو"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

ستوقف شركة "جنرال موتورز" الأميركية تصنيع سيارة شيفروليه "ماليبو"، والتي تعد آخر سيارة سيدان لا تزال تبيعها العلامة التجارية، حيث ستوقف إنتاجها هذا العام.

سينتهي إنتاج ماليبو في نوفمبر، حيث تتم إعادة تشكيل المصنع الذي يقوم ببنائها، وهو مصنع فيرفاكس للتجميع في مدينة كانساس سيتي، لبناء جيل جديد من سيارة شيفروليه بولت EV، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".

ومع زوال ماليبو، فإن العلامة التجارية الرئيسية لشركة جنرال موتورز شيفروليه سوف تبيع فقط الشاحنات، وسيارات الدفع الرباعي، وكورفيت، وهي سيارة رياضية ذات مقعدين، في الولايات المتحدة.

نمو أرباح جنرال موتورز بأكثر من 25% في الربع الأول من 2024 سيارات سيارات نمو أرباح جنرال موتورز بأكثر من 25% في الربع الأول من 2024

اتخذت شركة فورد، المنافس المقرب لشركة شيفروليه، خطوة مماثلة منذ سنوات عندما توقفت عن بيع سيارتي توروس وفيوجن سيدان، تاركة سيارة موستانج ذات البابين باعتبارها السيارة التقليدية الوحيدة في تشكيلتها. وتوقفت شيفروليه عن تصنيع منافستها موستنج كامارو العام الماضي.

تشكل السيارات التقليدية - المركبات التي ليست سيارات الدفع الرباعي أو الشاحنات أو الشاحنات الصغيرة - أقل من 20% من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة، وفقا لشركة كوكس أوتوموتيف. تم طرح الجيل الأخير من ماليبو لأول مرة في عام 2016، مما يجعلها أقدم بكثير من المنافسين مثل هوندا أكورد المشهورة نسبياً وتويوتا كامري. نسخة جديدة من كامري، متاحة الآن فقط كسيارة هجينة، دخلت حيز الإنتاج حديثاً. ومع ذلك، باعت جنرال موتورز أكثر من 130 ألف سيارة ماليبوس العام الماضي، أي بزيادة قدرها 13% عن العام السابق.

في العام الماضي، تم بيع ماليبو في الغالب لمشغلي الأساطيل، مثل شركات تأجير السيارات، وفقاً لشركة "Cox Automotive". وقال مارك شيرمر المتحدث باسم كوكس في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه في أي شهر من عام 2023، تم بيع أكثر من نصف سيارات ماليبو لشركات أساطيل السيارات، وفي بعض الأشهر، وصلت النسبة إلى ما يقرب من 75%. بالنسبة لسيارتي أكورد وكامري، في حين أن شركات النقل التي تمتلك أساطيل سيارات لتأجيرها لا تزال تشكل جزءاً كبيراً من المبيعات، فقد تم بيع ما يقرب من 70% منها للأفراد في العام الماضي.

وقال شيرمر: "يجب أن تتفاجأ هوندا وتويوتا على حد سواء بسرور عندما يرون منافسيهم يحزمون أمتعتهم ويتركون تجارة سيارات السيدان متوسطة الحجم". "لا يزال هذا القطاع كبيراً - حيث تم شراء أكثر من 900000 سيارة سيدان متوسطة الحجم في عام 2023 - ولدى هوندا وتويوتا عروض ممتازة، والآن مع منافسة قليلة".

تم تقديم ماليبو مرة أخرى في الستينيات كنسخة أكثر فخامة من شيفروليه شيفيل، تسمى شيفيل ماليبو. وبحلول السبعينيات، أصبحت نموذجاً متميزاً خاصاً بها. انتهى خط طراز ماليبو من الإنتاج في عام 1983، ولكن تم إعادته مرة أخرى في عام 1997، وظل قيد الإنتاج منذ ذلك الحين.

تباع سيارة ماليبو، وهي سيارة سيدان متوسطة الحجم، بأسعار تبدأ من حوالي 26 ألف دولار للإصدارات الأساسية وأكثر من 30 ألف دولار للنماذج كاملة التجهيز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تعليق بايدن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل يغضب الجمهوريين ويزعج الديمقراطيين تعليق بايدن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل يغضب الجمهوريين ويزعج الديمقراطيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط