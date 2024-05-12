"جنرال موتورز" توقف إنتاج سيارات السيدان تحت علامة "شيفروليه"

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ستوقف شركة "جنرال موتورز" الأميركية تصنيع سيارة شيفروليه "ماليبو"، والتي تعد آخر سيارة سيدان لا تزال تبيعها العلامة التجارية، حيث ستوقف إنتاجها هذا العام.

سينتهي إنتاج ماليبو في نوفمبر، حيث تتم إعادة تشكيل المصنع الذي يقوم ببنائها، وهو مصنع فيرفاكس للتجميع في مدينة كانساس سيتي، لبناء جيل جديد من سيارة شيفروليه بولت EV، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".

ومع زوال ماليبو، فإن العلامة التجارية الرئيسية لشركة جنرال موتورز شيفروليه سوف تبيع فقط الشاحنات، وسيارات الدفع الرباعي، وكورفيت، وهي سيارة رياضية ذات مقعدين، في الولايات المتحدة.

اتخذت شركة فورد، المنافس المقرب لشركة شيفروليه، خطوة مماثلة منذ سنوات عندما توقفت عن بيع سيارتي توروس وفيوجن سيدان، تاركة سيارة موستانج ذات البابين باعتبارها السيارة التقليدية الوحيدة في تشكيلتها. وتوقفت شيفروليه عن تصنيع منافستها موستنج كامارو العام الماضي.

تشكل السيارات التقليدية - المركبات التي ليست سيارات الدفع الرباعي أو الشاحنات أو الشاحنات الصغيرة - أقل من 20% من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة، وفقا لشركة كوكس أوتوموتيف. تم طرح الجيل الأخير من ماليبو لأول مرة في عام 2016، مما يجعلها أقدم بكثير من المنافسين مثل هوندا أكورد المشهورة نسبياً وتويوتا كامري. نسخة جديدة من كامري، متاحة الآن فقط كسيارة هجينة، دخلت حيز الإنتاج حديثاً. ومع ذلك، باعت جنرال موتورز أكثر من 130 ألف سيارة ماليبوس العام الماضي، أي بزيادة قدرها 13% عن العام السابق.

في العام الماضي، تم بيع ماليبو في الغالب لمشغلي الأساطيل، مثل شركات تأجير السيارات، وفقاً لشركة "Cox Automotive". وقال مارك شيرمر المتحدث باسم كوكس في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه في أي شهر من عام 2023، تم بيع أكثر من نصف سيارات ماليبو لشركات أساطيل السيارات، وفي بعض الأشهر، وصلت النسبة إلى ما يقرب من 75%. بالنسبة لسيارتي أكورد وكامري، في حين أن شركات النقل التي تمتلك أساطيل سيارات لتأجيرها لا تزال تشكل جزءاً كبيراً من المبيعات، فقد تم بيع ما يقرب من 70% منها للأفراد في العام الماضي.

وقال شيرمر: "يجب أن تتفاجأ هوندا وتويوتا على حد سواء بسرور عندما يرون منافسيهم يحزمون أمتعتهم ويتركون تجارة سيارات السيدان متوسطة الحجم". "لا يزال هذا القطاع كبيراً - حيث تم شراء أكثر من 900000 سيارة سيدان متوسطة الحجم في عام 2023 - ولدى هوندا وتويوتا عروض ممتازة، والآن مع منافسة قليلة".

تم تقديم ماليبو مرة أخرى في الستينيات كنسخة أكثر فخامة من شيفروليه شيفيل، تسمى شيفيل ماليبو. وبحلول السبعينيات، أصبحت نموذجاً متميزاً خاصاً بها. انتهى خط طراز ماليبو من الإنتاج في عام 1983، ولكن تم إعادته مرة أخرى في عام 1997، وظل قيد الإنتاج منذ ذلك الحين.

تباع سيارة ماليبو، وهي سيارة سيدان متوسطة الحجم، بأسعار تبدأ من حوالي 26 ألف دولار للإصدارات الأساسية وأكثر من 30 ألف دولار للنماذج كاملة التجهيز.