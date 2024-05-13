خبير للعربية: استمرار التخفيضات الطوعية مهم لاستقرار سوق النفط

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أكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقاً، فهد بن جمعة، أن الاستمرار في التخفيضات الطوعية مهم جداً لاستقرار سوق النفط، مشيراً إلى أن أي زيادة في الإنتاج ستضر بالسوق، وسيتأثر بها الجميع.

وأضاف بن جمعة، في مقابلة مع"العربية Business" أن الخسارة المتأتية من زيادة الإنتاج ستكون أعلى بكثير من عائد زيادة 300 أو 400 ألف برميل يومياً، مثلاً.

كان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أكد أمس التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج الطوعي، لـ"أوبك +"، وحرصه على التعاون مع الدول، الأعضاء لتحقيق المزيد من الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وأضاف الخفض الطوعي لإنتاج النفط يخضع للاتفاق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

جاءت تصريحات الوزير للصحافيين على هامش فعالية خاصة بجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بغداد في أعقاب إشارته، أمس السبت، إلى أن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية.

وقال الوزير، أمس، "الخفض الطوعي للنفط الخام خاضع للاتفاق بين دول أوبك وممكن أن تطرح أي مقترحات قابلة للنقاش في حينها".

وأضاف "نحن جزء من منظمة أوبك ومن الضروري أن نلتزم ونتوافق مع أي قرارات تصدرها المنظمة".

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن "أوبك+"، التي تضم دول منظمة أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.