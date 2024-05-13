مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

خبير للعربية: تجاذب "مجلس الأمة" مع الحكومة الكويتية أجل العديد من المشاريع الإنمائية

أكد أن القرارات الجديدة ستشكل زخماً قوياً للقطاع الخاص

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

واعتبر الخبير الاقتصادي، عامر التميمي، أن الخطوات التي اتخذها أمير الكويت، تفاعل معها السوق إيجابياً وهذا يعكس حاجة الاقتصاد إلى الاستقرار وإلى تطبيق القوانين المتعلقة الاقتصاد والتي تأجلت نتيجية التجاذبات السياسية بين مجلس الأمة ومجلس الوزارء.

وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مؤخرا مرسوماً بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم الوزارة الجديدة 13 وزيراً، وذلك بعد قرار بحل مجلس الأمة.

كامكو": زخم متوقع لبورصة الكويت بعد حل مجلس الأمة

بنك برقان الكويتي يصدر سندات دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بـ 150 مليون دينار شركات بنوك الكويت بنك برقان الكويتي يصدر سندات دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بـ 150 مليون دينار

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن أهناك قانوناً لم يطبق من 14 سنة، وهو القانون الخاص بطرح مرافق تملكها الدولة أمام القطاع الخاص، والذي يتعلق، بقطاعات مثل الكهرباء والماء، والخطوط الجوية الكويتية، وشركة النقل العام، وغيرها.

وتابع: إشراك القطاع الخاص في هذه القطاعات سيعزز، مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويخفف العبئ عن الحكومة وعن المال العام كذلك.

وارتفعت أمس بورصة الكويت بأكثر من 2%، عند افتتاح الجلسة في أول رد فعل بعد قرار أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور.

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.23% إلى مستوى 7888.5 نقطة في مستهل التداولات، قبل أن يقلص مكاسبه عند الإغلاق إلى نحو 1.68% عند مستوى 7846.39 نقطة. وبلغت قيمة تداولات مؤشر السوق الأول نحو 84.6 مليون دينار كويتي، عبر التداول على نحو 210.5 مليون سهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط