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شركة إنتل
وول ستريت

سهم شركه إنتل يرتفع بعد اتفاق محتمل بـ 11 مليار دولار

تقترب من صفقة محتملة لبناء مصنع أشباه موصلات في أيرلندا

دبي - العربية.نت
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تجري شركة إنتل محادثات متقدمة مع شركة أبولو غلوبال مانجمنت بشأن صفقة من شأنها أن توفر أكثر من 11 مليار دولار لتمويل مصنع لتصنيع الرقائق في أيرلندا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وقد ارتفع سهم "إنتل" بنسبة 2.33% إلى مستوى 30.54 دولار، في تعاملات اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات لم تحددهم إن الشركتين تجريان محادثات حصرية ويمكن أن تتوصلا إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.

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وتأتي الشراكة المحتملة في الوقت الذي تخصص فيه القوى العظمى في جميع أنحاء العالم مئات المليارات من الدولارات لشركات مثل إنتل لبناء الجيل القادم من تصنيع أشباه الموصلات. وقد قادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جهود التمويل هذه، جزئيًا كوسيلة لتحدي الصين في الهيمنة على الرقائق، ولكن أيضًا كجهد أوسع لتقليل اعتمادهما على الإمدادات الآسيوية.

ورفضت "أبولو" و"إنتل" التعليق. وذكرت "بلومبرغ نيوز" الشهر الماضي أن مديري الأصول البديلة الآخرين بالإضافة إلى "أبولو"، بما في ذلك KKR & Co وStonepeak، أجروا سابقًا محادثات لتمويل منشأة "إنتل" في أيرلندا.

لقد ضخت "إنتل" بالفعل المليارات في مصانع الرقائق حول العالم. وقالت الشركة في ديسمبر إنها تستثمر 25 مليار دولار في إسرائيل بعد حصولها على حوافز بقيمة 3.2 مليار دولار من حكومة البلاد. وفي يونيو/حزيران، أبرمت صفقة مع ألمانيا لاستثمار حوالي 30 مليار يورو (32 مليار دولار) في عمليات أشباه الموصلات.

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