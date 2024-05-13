سوفت بنك تعزز ربحيتها للربع الثاني على التوالي مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

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عززت شركة "سوفت بنك غروب" ربحيتها للربع الثاني على التوالي بفضل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي عززت قيمة أصولها مثل "Arm Holdings".

وحققت الشركة التي يقع مقرها في طوكيو صافي دخل أفضل من المتوقع قدره 231.1 مليار ين (1.5 مليار دولار) في ربع مارس، مقارنة بخسارة صافية قدرها 57.6 مليار ين، مدعومة بمكاسب الاستثمار في الشركة القابضة وعقود المشتقات. وللعام بأكمله، أعلنت SoftBank عن خسارة صافية أقل بلغت 227.7 مليار ين، متجاوزة التوقعات.

وأعلن صندوق الرؤية عن خسارة مفاجئة قدرها 96.7 مليار ين، حيث سجل سلسلة من الخسائر الورقية الناتجة عن تراجع التقييمات في محفظة صندوق الرؤية الثاني لمئات الشركات الناشئة غير المدرجة. ويمثل ذلك حوالي 54 مليار ين من الخسائر المحققة وغير المحققة على شركات مثل "JD Logistics"، و""Better Holdco"، و"DingDong"، و"AutoStore Holdings"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

من جانبه، قال كبير المحللين في SMBC Nikko Securities، ساتورو كيكوتشي، في مذكرة قبل الأرباح: "كان الاكتتاب العام الأولي لشركة Arm وارتفاع أسعار الأسهم إيجابيين ملحوظين". "ينصب تركيزنا على الاستثمارات الإستراتيجية التي توجهها مجموعة سوفت بنك بدلاً من الاستثمارات المتنوعة في صندوق الرؤية الثاني".

تحاول سوفت بنك استعادة مكانتها، حيث يفكر ماسايوشي سون في استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، كجزء من خطة لتعظيم إمكانات شركة آرم إلى ما هو أبعد من الأجهزة المحمولة. لقد باع صندوق الرؤية بشكل مطرد أو شطب ما قيمته مليارات الدولارات من ممتلكاته المدرجة في البورصة في السنوات الأخيرة بينما يعيد سون تنظيم تركيزه. وقد ساعد ذلك في رفع الكومة النقدية لدى SoftBank إلى 6.2 تريليون ين في نهاية مارس.

في الأشهر الأخيرة، عززت سوفت بنك استثماراتها في الأجهزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واستحوذت على حصص مسيطرة في بعض الحالات. أفادت بلومبرغ أن شركة الاستثمار اليابانية تجري محادثات للاستحواذ على شركة "Graphcore" البريطانية الناشئة في مجال أشباه الموصلات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قادت SoftBank جولة تمويل بقيمة 1.05 مليار دولار لشركة "Wayve Technologies" الناشئة في المملكة المتحدة، حيث استثمرت جنباً إلى جنب مع "إنفيديا"، و"مايكروسوفت". وفي عام 2022، اندمجت شركة سوفت بنك للشيكات الفارغة – وهي شركة إندماج ذات غرض خاص - مع شركة أتمتة مستودعات الروبوتات "Symbotic"، ومنذ ذلك الحين دخلت الشركتان في شراكة في المشاريع.

وتحارب الشركة المثقلة بالديون أيضاً احتمال ارتفاع أسعار الفائدة. وعلى مستوى المجموعة، حجزت سوفت بنك قروضاً مقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 982.2 مليار ين في ربع مارس.

وقال كيكوتشي من SMBC إن محاولات SoftBank للاستفادة من تقنية Arm والاستثمار في خدمات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تلقى استحساناً في السوق. ولزيادة الأموال المخصصة للاستثمار، يمكن لـ سوفت بنك تفريغ ممتلكاتها في "T-Mobile"، أو "دويتشه يليكوم"، أو "Arm".

في الماضي، باعت "سوفت بنك" حصصاً في شركات مثل "علي بابا" لتمويل استثماراتها في قطاعات جديدة وكذلك دعم ميزانيتها العمومية وإعادة شراء الأسهم.

وقال تومواكي كاواساكي، كبير المحللين في شركة إيواكوسمو للأوراق المالية: "ما أريد معرفته هو موقفهم من الاستثمار، بالإضافة إلى مدى قوة انتعاش الأرباح فعلياً". "بعد تجميد الاستثمارات لفترة من الوقت، كانوا يلمحون إلى أنهم قد يعودون إلى النشاط مرة أخرى".