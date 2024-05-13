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حوار خاص

ما هي تأثيرات الأوضاع الجيوسياية على البورصة المصرية؟

المؤشر الرئيسي يحاول التماسك بدعم من سهم "التجاري الدولي"

دبي - العربية.نت
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شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات عنيفة على مدى الجلسات الثلاث الأخيرة، حيث يحاول المؤشر الرئيسي التماسك فوق 25 ألف نقطة بدعم رئيسي من سهم البنك التجاري الدولي اليوم، في ظل سيولة منخفضة بصورة كبيرة وضغوط بيعية من المؤسسات.

واعتبر عضو مجلس إدارة شركة "إيليت" للاستشارات المالية، محمد كمال، أن السوق شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنة الماضية، فيما يمكن أن يعتبر إعادة تقييم للشركات مع سعر الدولار في السوق الموازية، لكن بعد تعويم الجنيه، وما يحدث من تطورات جيوسياسية بدأت السوق تتأثر بالتطورات الجديدة.

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وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أنه من الملاحظ خلال الجلسات الثلاث الأخيرة أن حدة التطورات الجيوسياسة ألقت بظلالها على السوق، خاصة في أحجام التداول.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1759 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%. كما تراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5% منخفضًا من مستوى 1138 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى 1133 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وانخفض رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 375.1 مليار جنيه إلى 370.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%. وهبط رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1513 مليار جنيه إلى نحو 1503 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 26003 نقطة. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5758 نقطة.

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