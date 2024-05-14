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تحويلات مالية رقمية تحويلات العاملين
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أكثر 10 دول تحويلاً لأموال العاملين إلى الخارج.. بينها بلدان عربية

الولايات المتحدة في الصدارة بنحو 80 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث إجمالي تحويلات العاملين إلى عائلاتهم أو مجتمعاتهم في بلدانهم الأصلية، وفقاً لبيانات البنك الدولي المنشورة في تقرير الهجرة العالمية لعام 2024 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة.

أرسل المقيمون في الولايات المتحدة أكثر من 80 مليار دولار من التحويلات إلى الخارج في عام 2022. فيما حول الوافدون في السعودية نحو 40 مليار دولار.

وتضمنت القائمة التي تضم أكثر الدول التي يرسل المقيمون بها أموالاً إلى عائلاتهم في الخارج 3 دول عربية، حيث جاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميا بـ 40 مليار دولار، بينما احتلت الكويت المرتبة الخامسة عالميا مع تحويلات بقيمة 17.7 مليار دولار، فيما كانت قطر صاحبة المركز العاشر عالمياً مع تحويلات بقيمة 12.3 مليار دولار في عام 2022.

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احتلت سويسرا المرتبة الثالثة عالمياً بتحويلات إلى الخارج بقيمة 33.6 مليار دولار، تلتها الصين مع تحويلات بقيمة 18.3 مليار دولار.

فيما كانت لوكسمبورغ في المرتبة السابعة عالمياً مع تحويلات بقيمة 16.2 مليار دولار، خلف ألمانيا التي جاءت في المركز السادس مع تحويلات بقيمة 17.1 مليار دولار.

وهولندا وفرنسا، جاءتا في المرتبتين الثامنة والتاسعة على التوالي بتحويلات إلى الخارج بقيمة 15.4، و15.3 مليار دولار.

تحويلات العاملين بالخارج
تحويلات العاملين بالخارج
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