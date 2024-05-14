الجنيه المصري يتماسك ويسجل مكاسب جديدة مقابل الدولار

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واصل الدولار الأميركي تراجعه مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى أقل من 47 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.

تأتي مكاسب الجنيه المصري مع استمرار تحسن السيولة الدولارية. وأشارت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، إلى تسارع وتيرة تنازل المصريين عن الدولار والعملات الأجنبية المختلفة.

وأوضحت المصادر، أن حصيلة أحد الفروع التابعة لبنك حكومي من التنازل عن الدولار تصل إلى 100 مليون دولار في بعض الأيام.

وجمعت 3 شركات صرافة تابعة لأكبر البنوك الحكومية في مصر، حصيلة بلغت نحو 26.215 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي، وذلك منذ قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه المصري في 6 مارس الماضي وحتى بداية الأسبوع الحالي.

وفي التعاملات الأخيرة، انخفض سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري إلى مستوى 46.94 للشراء، و47.04 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 46.95 جنيه للشراء، و47.05 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي – مصر عند مستوى 46.90 جنيها للشراء، و47 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 46.98 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً طفيفاً في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف اليورو نحو 50.71 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع. وفي بنك مصر استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 50.70 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي عند مستوى 50.70 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية الموحدة مستوى 50.65 جنيه للشراء و50.81 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعات طفيفة، ولدى البنك الأهلي المصري استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 59.02 جنيه للشراء و59.19 جنيه للبيع. وفي بنك سجل مستوى 59.02 جنيه للشراء و59.19 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي – مصر نحو 59.02 جنيه للشراء و59.19 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 58.89 جنيه للشراء و59.06 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى 12.53 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع. واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند نحو 12.81 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع. كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 152.26 جنيه للشراء و153.28 جنيه للبيع.