شركات الألعاب الأكثر ربحية عالمياً.. إيرادات بعشرات المليارات سنوياً

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مع إيرادات تبلغ 4.3 تريليون ين ياباني أو 27.4 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 17% في العملة المحلية لشركة الترفيه، وشحن حوالي 21 مليون وحدة تحكم PlayStation 5، كان أداء قطاع الألعاب من سوني جيداً في عامها المالي 2023 - محاسبياً، على الأقل.

وبالنظر عن كثب، فإن علامات تباطؤ النمو في أعمال ألعاب سوني واضحة. على سبيل المثال، لا تزال 20.8 مليون وحدة تحكم تم شحنها أقل من التوقعات البالغة 21 مليوناً. تم بالفعل تخفيض هذا الرقم بشكل كبير من الهدف الأصلي البالغ 25 مليوناً المحدد في أبريل 2023 وفقاً لمكالمة الأرباح في فبراير 2024، والتي ذكرت أيضاً أن PlayStation 5 في النصف الأخير من دورة حياته.

أما بالنسبة للسنة المالية القادمة، تتوقع الشركة انخفاضاً في الإيرادات المتعلقة بالألعاب بمقدار 68 مليار ين أو 440 مليون دولار بسبب عدم وجود ألعاب حصرية رئيسية وتراجع الاهتمام بالإصدار الحالي من PlayStation 5.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن لشركة سوني أن تتصدر قائمة شركات الألعاب الأكثر ربحية في العام المقبل، حيث أن شركة Tencent فقط هي التي حققت نتائج مماثلة. واحتلت الشركة الصينية المركز الثاني في العام المالي الماضي بإيرادات ألعاب بلغت 25 مليار دولار. وشكلت إيرادات الألعاب الدولية والمحلية حوالي 29% من إجمالي إيرادات تينسنت، بحسب البيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية Business".

وعلى الرغم من متابعة أغلى عملية استحواذ في عالم ألعاب الفيديو حتى الآن، فشلت مايكروسوفت في الارتقاء إلى مستوى إيرادات سوني وتينسنت. حيث أعلنت الشركة الأميركية التي تمتلك Xbox، إحدى أشهر العلامات التجارية في قطاع الألعاب، عن مبيعات بلغت حوالي 15.5 مليار دولار في قطاع الألعاب في تقريرها السنوي الأخير، بانخفاض 700 مليون دولار على أساس سنوي. وقد يتغير هذا في السنة المالية الحالية لشركة التكنولوجيا، والتي بدأت في يوليو 2023.

إذا كانت الإيرادات التي حققتها Activision Blizzard، والتي أنهت Microsoft استحواذها عليها في أكتوبر الماضي، بين يوليو 2022 ويونيو 2023، مؤشراً، فإنها يمكن أن تتفوق على منافستها الصينية تينسنت. يعتمد هذا أيضاً على ما إذا كانت خطط Xbox لخدمة الاشتراك في Game Pass ستنجح أم لا. التخفيض الكبير في التكاليف من خلال إغلاق الاستوديوهات التي نالت استحسان النقاد مثل Tango Gameworks، والتي يقال إن أحدث ألعابها Hi-Fi Rush وGhostwire: طوكيو اجتذبت ما يزيد عن مليون لاعب لكل منها، يشير إلى أن خط الاشتراك في الشراء لا يعمل حتى الآن على النحو المتصور.

مايكروسوفت ليست الشركة الوحيدة التي لديها حصة كبيرة في الألعاب والتي تغلق الاستوديوهات أو تقلل من قوتها العاملة: بين يناير 2023 ومايو 2024، تم تسريح حوالي 20 ألف شخص في صناعة الألعاب وفقاً لقاعدة بيانات Game Industry Layoffs ذات المصادر الجماعية. ولذلك، في حين أن تخلف Xbox Game Pass عن التوقعات هو أحد العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، فإن حالة صناعة الألعاب ككل، التي تفتقد التوقعات والمبالغة في تقدير إمكانات النمو التي يقودها جائحة فيروس كورونا، لا تزال هشة.