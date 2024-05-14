"أوبن إيه آي" تطرح نسخة أسرع وأرخص من نموذج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"

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أطلقت شركة OpenAI يوم الاثنين، نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي وإصداراً لسطح المكتب من ChatGPT، إلى جانب واجهة مستخدم محدثة، وهي أحدث جهود الشركة لتوسيع استخدام برنامج تطبيق الدردشة الشهير.

وقالت رئيسة التكنولوجيا ميرا موراتي في حدث تم بثه مباشرة: إن التحديث الذي أصدرته لنموذج الذكاء الاصطناعي يجعل GPT-4 متاحاً للجميع بشكل مجاني، كاشفة أن النموذج الجديد GPT-4o سيكون أسرع بكثير مع إمكانات محسنة في التفاعل مع النصوص والفيديو والصوت. وأضافت أن النموذج الجديد، GPT-4o، "أسرع بكثير"، مع إمكانات محسنة في النصوص والفيديو والصوت. وقالت OpenAI إنها تخطط في النهاية للسماح للمستخدمين بإجراء محادثة فيديو مع ChatGPT.

وأضافت موراتي: "هذه هي المرة الأولى التي نخطو فيها خطوة كبيرة إلى الأمام عندما يتعلق الأمر بسهولة الاستخدام".

شركة "أوبن إيه آي"، مدعومة من مايكروسوفت، وقدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار من قبل المستثمرين. تتعرض الشركة، التي تأسست عام 2015، لضغوط للبقاء على قمة سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي مع إيجاد طرق لكسب المال حيث تنفق مبالغ ضخمة على المعالجات والبنية التحتية لبناء نماذجها وتدريبها.

الحرف o في GPT-4o يرمز إلى "omni" أو معرفة كل شيء. وقالت موراتي إن النموذج الجديد يسمح لـ ChatGPT بالتعامل مع 50 لغة مختلفة مع تحسين السرعة والجودة، وسيكون متاحاً أيضاً عبر واجهة برمجة تطبيقات OpenAI مما يتيح للمطورين البدء في إنشاء التطبيقات باستخدام النموذج الجديد اليوم.

وأضافت أن GPT-4o أسرع بمرتين من GPT-4 Turbo ونصف تكلفته.

أظهر أعضاء فريق OpenAI القدرات الصوتية للنموذج الجديد، على سبيل المثال، حيث طلبوا منه المساعدة في تهدئة شخص ما قبل إلقاء خطاب عام. وقال مارك تشين، الباحث في OpenAI، إن النموذج قادر على "إدراك مشاعرك"، مضيفاً أن النموذج يمكنه أيضاً التعامل مع المستخدمين الذين يقاطعونه. وطلب الفريق منه أيضاً تحليل تعبيرات وجه المستخدم للتعليق على المشاعر التي قد يمر بها هذا الشخص.

وتخطط الشركة لاختبار الوضع الصوتي في الأسابيع المقبلة، مع إمكانية الوصول المبكر للمشتركين إلى ChatGPT Plus، وفقاً لمنشور بالمدونة. وقالت OpenAI أيضاً إن النموذج الجديد يمكنه الاستجابة للمطالبات الصوتية للمستخدمين "في أقل من 232 مللي ثانية، بمتوسط 320 مللي ثانية، وهو مشابه لوقت الاستجابة البشرية في المحادثة".

بالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة إن نموذج OpenAI الجديد يمكن أن يعمل كمترجم، حتى في الوضع الصوتي. أظهر تشين قدرة الأداة على الاستماع إلى موراتي وهي تتحدث الإيطالية أثناء تحدثه باللغة الإنجليزية والترجمة إلى لغاتهم أثناء تحدثهم.

كما أظهر أعضاء الفريق أيضاً قدرة النموذج على حل المعادلات الرياضية والمساعدة في كتابة التعليمات البرمجية، مما جعله منافساً أقوى لبرنامج GitHub Copilot الخاص بشركة Microsoft.

بالنسبة لـ OpenAI، كان الإطلاق واحداً من أكبر إعلانات الشركة منذ إطلاق ChatGPT Enterprise في أغسطس، وهي فئة الأعمال الخاصة بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كانت هذه الأداة قيد التطوير لمدة "أقل من عام" وحصلت على مساعدة من أكثر من 20 شركة من مختلف الأحجام والصناعات، حسبما صرح براد لايت كاب، الرئيس التنفيذي للعمليات في OpenAI، لـ CNBC في ذلك الوقت.

سيتم طرح النموذج الجديد لأول مرة اليوم الثلاثاء لعملاء ChatGPT Plus وTeam، ثم إلى Enterprise لاحقاً، حسبما جاء في منشور بالمدونة يوم الاثنين. وسيكون متاحاً أيضاً لمستخدمي ChatGPT مجاناً بدءاً من يوم الاثنين، مع حدود الاستخدام. سيكون لدى مستخدمي ChatGPT Plus سعة رسائل أكبر بخمس مرات من المستخدمين المجانيين، وسيكون لعملاء ChatGPT Team وEnterprise حدود استخدام أكبر.