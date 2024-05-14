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خاص "nearpay" السعودية للعربية: نتوقع بدء تحقيق أرباح بنهاية 2025

الشركة نمت بنسبة 1500% هذا العام على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة nearpay، محمد العيبان، إن الشركة متخصصة في البنية التحتية لتقنية الدفع من الهاتف الجوال، وتساعد التاجر في أنه لا يعتمد على أجهزة معينة لاستقبال مدفوعات العملاء "أجهزة الشبكة".

وأضاف العيبان في مقابلة مع "العربية Business" باستخدام تطبيق بسيط عبر تحميله فيه هاتف التاجر والعميل يضع بطاقة الدفع عليه ليسدد قيمة عملية الشراء.

وأوضح أن قياس نجاح شركات المدفوعات في السوق يعتمد على حجم العمليات التي تدار عبر نظام الشركة وعدد التجار الذين يستخدمون هذا النظام.

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وذكر أن الشركة حصلت على جولة تمويلية "A" في ديسمبر الماضي بقيمة 53 مليون ريال بقيادة شركة سنابل التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، من إجمالي مبالغ استثمارية جمعتها الشركة بلغت 75 مليون ريال والهدف منها كان التوسع خارج المملكة.

وقال: "بدأنا في السوق التركية والأميركية، ولكن انطلاقتنا الفعلية في السوقين لم تكن مثل الانطلاقة في السوق السعودية، وعملية التوسع تحتاج إلى أموال كثيرة نظرا لزيادة الإنفاق في فترة لا تحقق الشركة إيرادات".

وأضاف أن الشركة نمت هذا العام بنسبة 1500% مقارنة بالسنة الماضية، وتوقع أن تبدأ الشركة تحقيق أرباح بنهاية عام 2025.

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