أزمة على وشك الاشتعال بين "غوغل" و"Open AI" بسبب "يوتيوب"

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابيت"، ساندر بيتشاي، إن غوغل ستعمل على حل المشكلة، إذا اكتشفت أن "OpenAI" المدعومة من مايكروسوفت تعتمد على محتوى "YouTube" لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه إنشاء مقاطع فيديو.

وتأتي هذه التعليقات، بعد أن صرحت ميرا موراتي، رئيسة قسم التكنولوجيا في OpenAI، لصحيفة وول ستريت جورنال في مارس بأنها غير متأكدة مما إذا كانت مقاطع الفيديو على YouTube جزءاً من بيانات التدريب لنموذج "Sora" الخاص بالشركة والذي تم تقديمه في وقت سابق من العام، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت موراتي إن OpenAI اعتمدت على البيانات المتاحة للجمهور والبيانات المرخصة. فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لاحقاً أن OpenAI قامت بنسخ أكثر من مليون ساعة من مقاطع الفيديو على YouTube.

ورداً على سؤال عما إذا كانت غوغل ستقاضي OpenAI إذا انتهكت الشركة الناشئة شروط خدمة شركة البحث، لم يقدم بيتشاي تفاصيل.

وقال بيتشاي: "أعتقد أنه سؤال عليهم الإجابة عليه". "ليس لدي ما أضيفه. لدينا شروط خدمة واضحة. وهكذا، كما تعلمون، أعتقد أنه من الطبيعي في هذه الأمور أن نتعامل مع الشركات ونتأكد من فهمهم لشروط الخدمة الخاصة بنا. وسنقوم بتسوية الأمر".

غوغل لديها عمليات معمول بها لمعرفة ما إذا كان OpenAI قد فشل في الالتزام بالقواعد، بحسب بيتشاي. وقد استهدفت صحف مثل صحيفة نيويورك تايمز بالفعل شركة OpenAI بزعم انتهاكها لقانون حقوق الطبع والنشر ونماذج التدريب على مقالاتها.

جاءت مقابلة بيتشاي في أعقاب كلمة رئيسية للمطورين في مؤتمر Google I/O، حيث أعلن المسؤولون التنفيذيون عن نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نموذج يسمى Veo يمكنه إنشاء مقاطع فيديو اصطناعية. سيتعين على أولئك الذين يتطلعون إلى الوصول المبكر الحصول على موافقة من Google.

استبق OpenAI حدث Google يوم الاثنين. وكشفت الشركة عن نموذج للذكاء الاصطناعي يسمى GPT-4o وأظهرت كيف سيتمكن مستخدمو تطبيق ChatGPT للهاتف المحمول من إجراء محادثات صوتية واقعية، ومقاطعة مساعد الذكاء الاصطناعي وجعله يحلل ما يظهر أمام كاميرا الهاتف الذكي. وفي يوم الثلاثاء، عرضت غوغل قدرات قادمة مماثلة.

وقال بيتشاي عن OpenAI: "لا أعتقد أن النسخة المحدثة متاحة لمستخدميهم بعد".