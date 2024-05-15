أسهم "جيم ستوب" و"إيه إم سي" تمددان ارتفاعاتهما لليوم الثالث

3 دقائق للقراءة

أدى الطوفان المتجدد المحيط بالشركات عالية المخاطر والتي لديها نسبة كبيرة من رهانات البيع على المكشوف إلى دفع شركتي "GameStop"، و"AMC" إلى الارتفاع يوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي.

ارتفعت أسهم شركة بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة بنسبة 31% في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة، في حين قفزت سلسلة دور السينما المحاصرة بنسبة 34%. كلا السهمين – اللذين لا يزالان أقل بكثير من أعلى مستوياتهما على الإطلاق – في طريقهما لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لهما منذ النصف الأول من عام 2021، عندما اجتاح هوس أسهم الميم الأسواق لأول مرة.

وقال استراتيجي الأسواق العالمية في eToro، بن ليدلر، إن الظروف التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسهم في ذلك الوقت لم تعد موجودة، لذا فإن الارتفاع هذه المرة لن يدوم طويلاً.

وأضاف: "هذه المرة الأمر مختلف". "لقد انتهى الإغلاق الوبائي. يتم إنفاق مدخرات المستهلك الزائدة لفترة طويلة إلى حد كبير. كما أن مراكز البيع على المكشوف في هذه الأسهم أصغر بكثير ولكنها ليست صغيرة بشكل مطلق، وأسعار الفائدة أعلى بكثير".

منشورات وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع التي كتبها كيث جيل، الذي قاد هوس أسهم الميم لعام 2021 تحت لقب "Roaring Kitty"، أدت إلى تأجيج فعال لهذا التجمع الأخير. اشتهر جيل في ذلك العام من خلال حشد المتداولين اليوميين على Reddit في محاولة للضغط على بائعي GameStop على المكشوف.

المتداولون الذين يراهنون على بعض الأسهم الأكثر تعرضاً للبيع على المكشوف، يتسببون في تكبد خسائر كبيرة في الأوراق المالية. خسرت الرهانات الهبوطية على السهمين أكثر من 1.3 مليار دولار من الخسائر السوقية هذا الشهر: وخسر البائعون على المكشوف في أسهم "جيم ستوب" 1.24 مليار دولار في مايو، بينما خسروا في AMC حوالي 126 مليون دولار، وفقاً لبيانات من S3 Partners LLC.

وفي الوقت نفسه، استمر نشاط الخيارات على GameStop في الارتفاع يوم الثلاثاء، حيث وصل إجمالي حجم التداول إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، وتم تداول ما يقرب من 820 ألف عقد. ارتفع حجم التداول إلى أكثر من 10 أضعاف متوسط 20 يوماً وتجاوز حجم المكالمات.

عزز ارتفاع هذا الأسبوع أيضاً الأسهم الأخرى عالية المخاطر والمكشوفة بشدة حيث يتطلع المتداولون إلى أسهم خارج "GameStop"، و"AMC". ومن بين الفائزين الكبار هذا الأسبوع شركة "بلاك بيري"، و"SunPower"، و"Virgin Galactic Holdings".

وقال جياكومو بيرانتوني، رئيس قسم البيانات في شركة Vanda Research، إن AMC وGameStop كانتا من بين أكبر 10 أوراق مالية اشتراها مستثمرو التجزئة يوم الثلاثاء، بتدفقات يومية بقيمة 51 مليون دولار و16 مليون دولار على التوالي.

وقال إن الأخبار الهبوطية حول مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء في الولايات المتحدة قد تدفع المستثمرين إلى التراجع عن الرهانات المحفوفة بالمخاطر مثل تلك التي يقومون بها على أسهم الميم.

وقال بيرانتوني: "بشكل عام، فإن احتمال استمرار هذا الارتفاع سيعتمد على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين اليوم"، مضيفاً أن "حدث العزوف عن المخاطرة سيخيف تجار التجزئة ويدفع المشتريات مرة أخرى إلى المنتجات التقليدية"، في حين أن القراءة الضعيفة للتضخم "من المحتمل أن يولد ساقاً أخرى أعلى".