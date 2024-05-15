الصين تدرس شراء المنازل غير المباعة لإنقاذ سوق العقارات

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تدرس الصين اقتراحاً يقضي بأن تقوم الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد بشراء ملايين المنازل غير المباعة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business"، فيما قد يكون أحد أكثر محاولاتها طموحاً حتى الآن لإنقاذ سوق العقارات المحاصر.

وقالت المصادر، إن مجلس الدولة يسعى للحصول على تعليقات من العديد من المقاطعات والهيئات الحكومية بشأن الخطة الأولية. ورغم أن الصين جربت بالفعل العديد من الخطط للتخلص من المخزون الفائض من المساكن بمساعدة التمويل الحكومي، فإن الخطة الأخيرة ستكون أكبر كثيرا من حيث الحجم.

وسيُطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من المطورين المتعثرين بخصومات كبيرة باستخدام القروض المقدمة من بنوك الدولة، وفقاً لاثنين من المصادر. سيتم بعد ذلك تحويل العديد من العقارات إلى مساكن بأسعار معقولة.

وقالت المصادر إن المسؤولين ما زالوا يناقشون تفاصيل الخطة وجدواها، مضيفين أن الأمر قد يستغرق شهوراً للانتهاء منها إذا قرر قادة الصين المضي قدماً.

إذا واصلت السلطات المضي قدماً، فسيمثل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة التي تتم مراقبتها عن كثب لمعالجة أكبر عائق يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وانخفضت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى، وتراوح مخزون المساكن غير المباعة عند أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض نحو خمسة ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.

وقال ريموند تشينج، رئيس أبحاث العقارات الصينية في شركة CGS International Securities HK، إن الخطة يمكن أن "تضخ السيولة للمطورين بشكل مباشر وتحسن وضعهم المالي، فضلاً عن استيعاب المخزون الزائد بشكل فوري". "وبطبيعة الحال، يحتاج الأمر إلى الكثير من الأموال - على الأقل تريليون يوان لجعل التأثير أكثر جدوى".

وقدر شوجين تشين، رئيس الأبحاث المالية والعقارية الصينية في مجموعة جيفريز المالية، أن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 2 تريليون يوان (277 مليار دولار) على الأقل.

وينتظر المستثمرون تفاصيل التحركات المقبلة للحكومة بعد أن تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في 30 أبريل باستكشاف أساليب جديدة لتخفيف أزمة العقارات. وقال المكتب السياسي، الذي يتألف من 24 من كبار قادة الصين، إن البلاد تدرس سبل "ابتلاع" المخزون الحالي من المنازل.

وقفز مؤشر CSI 300 العقاري، الذي يتتبع سبعة مطورين رئيسيين مدرجين في البر الرئيسي، بنسبة 5% بعد التقرير.

وفي حين جربت بكين في الماضي شراء الدولة للشقق غير المباعة، فإن معظم المبادرات الأصغر حجما لم تحقق نجاحا يذكر.

وفي أوائل عام 2023، أتاح بنك الشعب الصيني 100 مليار يوان لبعض المؤسسات المالية من خلال تسهيلات إقراض متخصصة. كان الهدف من هذه الأموال هو مساعدة ثماني مدن على أساس تجريبي على شراء العقارات غير المباعة لاستخدامها في برامج الإيجار المحلية المدعومة.

وذكرت صحيفة "إيكونوميك أوبزرفر" في يناير/كانون الثاني من هذا العام أن مدناً، بما في ذلك تشينغداو وفوتشو، بدأت في استخدام هذه الأموال لشراء الشقق. ومع ذلك، تم تمديد 2 مليار يوان فقط في إطار البرنامج حتى مارس، حسبما أظهرت أحدث البيانات الفصلية للبنك المركزي، مما يشير إلى الحذر بين البنوك والسلطات المحلية.

منذ اجتماع المكتب السياسي الشهر الماضي، ألغت العديد من المدن الكبرى بما في ذلك هانغتشو، المقر الرئيسي لمجموعة علي بابا القابضة المحدودة، جميع القيود المتبقية على المشتريات السكنية لرفع المعاملات.

وفي الوقت نفسه، أطلقت أكثر من 50 مدينة صينية برامج "المقايضة" التي تقدم للسكان حوافز لبيع منازلهم القديمة وترقية عقاراتهم الجديدة كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الطلب على الإسكان. من بينها 11 كياناً حكومياً محلياً أو كياناً مدعوماً من المقاطعات تجري تجارب شراء مخزون المساكن، وفقاً لمذكرة من شركة Tianfeng Securities Co. هذا الأسبوع.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يستقر قطاع العقارات في الصين حتى يتم سد الفجوة بين العرض والطلب على المساكن، وفقا لبلومبرغ إيكونوميكس.

وأظهرت بيانات رسمية أن مخزون المساكن غير المباعة ارتفع إلى 3.6 مليار قدم مربع العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016. وستتكلف الحكومة ما لا يقل عن 7 تريليون يوان، أو 78% من عجز ميزانية الصين هذا العام، لاستيعاب المخزون في 18 شهراً، حسبما قدرت شركة Tianfeng Securities.

ومن الممكن أن تؤدي الخطة الجديدة لتجنيد الحكومات المحلية للحد من وفرة الإسكان إلى تفاقم مستوى ديونها، الذي ارتفع إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من العام الماضي. وستتعرض البنوك أيضاً لضغوط حيث أن ميزانياتها العمومية تآكلت بالفعل بسبب ارتفاع القروض المعدومة وتضييق الهوامش.