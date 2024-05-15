ملايين العرب يتعاملون بالعملات المشفرة.. ودولة خليجية في الصدارة

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أظهر تقرير حديث لمجلة CEOWORLD، أن ملايين المواطنين من شعوب الدول العربية يمتلكون عملات مشفرة.

ووجدت الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها أعلى نسبة من السكان الذين يمتلكون العملات المشفرة، حيث يمتلك ما يقرب من 30.39% من إجمالي سكان الإمارات عملات رقمية بإجمالي 2.9 مليون شخص تقريباً.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اللوائح المواتية التي تطبقها البلاد تجاه تقنية blockchain، واستخدام العملة المشفرة بشكل قانوني، بحسب ما ذكرته المجلة الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business".

فيما تحتل فيتنام المرتبة الثانية بين الدول التي لديها أعلى ملكية للعملات المشفرة، حيث يمتلك ما يقرب من 21.19% من إجمالي السكان العملات المشفرة. تعد الرقمنة السريعة للاقتصاد في فيتنام مسؤولة عن زيادة ملكية العملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب تصنيف البلدان على أساس عدد الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة، فستأتي الهند في المركز الأول بـ 93 مليون مالك للعملات المشفرة، تليها الصين بـ 59 مليوناً، والولايات المتحدة بـ 52 مليون مالك للعملات المشفرة.

ومن حيث عدد الأشخاص، فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً بإجمالي 4.2 مليون شخص يمثلون 11.37% من السكان – ما يضعها في المركز السابع عالمياً من حيث نسبة السكان الذي يملكون عملات مشفرة.

بينما كان المصريون في المركز الـ 36 عالمياً من حيث نسبة الأشخاص المالكين لعملات مشفرة من إجمالي عدد السكان وبواقع 3% تقريباً، حيث بلغ عددهم أكثر من 3.4 مليون شخص.

فيما جاء باقي ترتيب الدول العربية، كالتالي؛ لبنان (المركز 46، بإجمالي 132 ألف شخص)، ثم فلسطين (126 ألف)، والجزائر (مليون شخص يمثلون 2.2% من السكان)، و2% من التونسيين، ونسبة مقاربة من الصوماليين، وأكثر من 840 ألف عراقي، و1.6% من الأردنيين، ثم ليبيا، والبحرين، وقطر، بأقل من 1% من عدد السكان في كل دولة.