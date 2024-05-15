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خاص

"ثري واي" للعربية: البورصة المصرية تشهد حالة "جديدة" من إعادة التقييم

رانيا يعقوب: العديد من الأسهم تحمل أخباراً إيجابية

دبي - العربية.نت
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اعتبرت رئيسة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية رانيا يعقوب، أن ما تشهده البورصة المصرية خلال الفترة الحالية هو نوع جديد من "إعادة التقييم" تقوم به المؤسسات -وليس من طرف الأفراد- في وقت تتجه بعض المؤسسات إلى هيكلة استثماراتها، وتقييم الأصول، وبالتالي رؤية عمليات بيع في بعض الأصول، وسيولة تتجه إلى محافظ أخرى.

تشهد مؤشرات البورصة المصرية، تذبذبات مع تراجع عدد كبير من القطاعات، في وقت يستحوذ القطاع العقاري على نصف التعاملات يومياً بقيادة "طلعت مصطفى".

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وأضافت رانيا يعقوب في مقابلة مع "العربية Business"، أن التراجع النسبي للدولار أمام الجنيه له دور في حالة التذبذب التي تشهدها المؤشرات الآن.

وتابعت: "هناك حالة من الترقب، والكثير من الأسهم تحمل الآن أخباراً إيجابية، سواء على مستوى نتائج الأداء، أو المشاريع الجديدة أو عمليات الاستحواذ".

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