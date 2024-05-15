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ذكاء اصطناعي

"غوغل" تجري تحديثات جديدة لروبوت الدردشة الخاص بها "جيميناي"

سيصبح بديلاً عن مساعد "غوغل" في هواتف أندرويد

دبي - العربية.نت
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أجرت شركة "غوغل" تحديثات جديدة لروبوت الدردشة الخاص بها "gemeni" وسط استمرار سباق الذكاء الاصطناعي مع الشركات المنافسة.

تأتي التحديثات الجديدة بعد يوم واحد من إعلان شركة "openai" المدعومة من مايكروسوفت عن إصدارها الجديد "chatgpt4o".

أعلنت "غوغل" عن الإصدار الجديد تحت مسمى 1.5 pro gemeni والذي أصبح قادراً على تلخيص 1500 صفحة لمقال أو أي نص مكتوب، كما يمكنه تلخيص أي بحث يقوم به المستخدم.

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فإذا أردت مقارنة أسعار لمنتج معين أو خدمة معينة يستطيع "جيميناي" إعطاءك أفضل الحلول والأسعار بطريقة منظمة جداً، كما أنه أصبح قادراً على الترجمة بـ35 لغة عالمية حيث سيصبح GEMENI بديلاً عن مساعد غوغل في هواتف أندرويد وسيتم نقل كل الميزات الجديدة إليه.

وهذه الميزات لن تكون متاحة إلا باشتراك قدره 20 دولاراً كل شهر.

أعلنت غوغل أيضاً عن نموذج يدعى "PROJECT ASTRA" وهو نموذج يمكنه أن يرى ويتكلم ويتعرف على الأشياء ويساعد بحل المسائل الرياضية، إضافةً إلى نموذج VEO القادر على إنشاء فيديوهات حسب الوصف يعني عن طريق كتابة نص أو جمع بعض الصور أو وصف صوتي للفيديو المراد من قبل المستخدمين.

وستكون العديد من الميزات أو الأدوات التي كشفت عنها "غوغل" في مرحلة الاختبار أو ستقتصر فقط على المطورين حتى نهاية العام الحالي.

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