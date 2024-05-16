الدول الأكثر مديونية للصين.. باكستان في الصدارة ومصر في هذه المرتبة!

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توسعت الصين في منح الديون للعديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عالمياً، لتصل إلى أكثر من 180 مليار دولار بنهاية عام 2022.

وتحتل باكستان حاليا المركز الأول من حيث كونها الدولة إجهاداً بالديون لصالح الصين. واعتباراً من عام 2022، يصل إجمالي الدين الخارجي لباكستان للصين إلى 26.60 مليار دولار. وتأتي أنغولا، وهي دولة في جنوب غرب إفريقيا، بعد باكستان، في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر مديونية للصين، بإجمالي ديون قدرها 20.98 مليار دولار.

ويعد ارتفاع مستويات الدين الخارجي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مدعاة للقلق، إذ كان يتزايد بوتيرة أسرع من نموها الاقتصادي على مدى العقد الماضي.

ووفقاً لتقرير الديون الدولية الصادر عن البنك الدولي، شهدت أرصدة الديون الخارجية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.4% من 9.3 تريليون دولار في عام 2021 إلى 9.0 تريليون دولار في عام 2022.

كان الاقتصاد الصيني يتوسع بوتيرة سريعة، حيث تجاوز متوسط نمو الدخل القومي الإجمالي السنوي أكثر من 13% على مدى العقدين الماضيين. ومع ذلك، تعد الصين أيضاً واحدة من أكبر المقترضين بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في حين أنها أكبر دائن ثنائي.

وبين عامي 2012 و2022، ذهب ما يقرب من 40% من إجمالي صافي التدفقات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى الصين. وقد بلغ إجمالي صافي التدفقات المالية من الدائنين الخارجيين إلى الصين خلال هذه الفترة 4 تريليونات دولار، وكان 32% من هذا المبلغ عبارة عن تدفقات مولدة للديون ونسبة 68% المتبقية في هيئة تدفقات من أسهم رأس المال، بما في ذلك محافظ الأوراق المالية والاستثمار الأجنبي المباشر.

وعلى الرغم من كونها مقترضة، فإن الصين هي أيضاً أكبر دائن للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يصل إجمالي الدين الخارجي العام والمضمون من الحكومة للصين إلى 182 مليار دولار في عام 2022. وتعد الصين واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا وواحدة من أكبر الدائنين في آسيا. المناطق المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته مجلة "CEO World" الأميركية، فإن مصر كانت أكبر الدول العربية المقترضة من الصين حتى نهاية عام 2022، بإجمالي 5.2 مليار دولار وفي المرتبة التاسعة عالمياً.

فيما تخطت ديون الصين لدى السودان 1.1 مليار دولار، بينما جاءت ديون دول عربية أخرى أقل بكثير، العراق (646 مليون دولار)، المغرب (366 مليون دولار)، اليمن (166 مليون دولار).