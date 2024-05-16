رغم التعريفات الجمركية.. بضائع الصين تمرر إلى الأسواق الأميركية عبر دولة ثالثة

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مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها لخفض حجم التبادل التجاري مع الصين من خلال زيادة الرسوم الجمركية، فقد عززت بشكل كبير الواردات من فيتنام، التي تعتمد على المدخلات الصينية في الكثير من صادراتها، حسبما تظهر البيانات.

أدى الارتفاع في التجارة بين الصين وفيتنام والولايات المتحدة إلى اتساع الاختلالات التجارية بشكل كبير، حيث سجلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا العام الماضي فائضاً مع واشنطن يقترب من 105 مليارات دولار - أي أكبر بمرتين ونصف مما كانت عليه في عام 2018 عندما فرضت إدارة ترامب لأول مرة تعريفات جمركية ثقيلة على البضائع الصينية.

وتمتلك فيتنام الآن رابع أعلى فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وهو أقل فقط من الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وتنبثق العلاقة التجارية المتبادلة والمتزايدة من بيانات التجارة والجمارك والاستثمار التي استعرضتها رويترز من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام والصين، وتؤكدها التقديرات الأولية من البنك الدولي و6 من الاقتصاديين وخبراء سلاسل التوريد.

وهو يظهر أن ازدهار الصادرات في فيتنام كان يتغذى على الواردات من الصين المجاورة، حيث كانت التدفقات القادمة من الصين تكاد تتطابق تماما مع قيمة وتقلبات الصادرات إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وفي تقديرات أولية تمت مشاركتها مع رويترز، يعتقد البنك الدولي أن هناك ارتباطاً بنسبة 96% بين التدفقين، ارتفاعاً من 84% قبل رئاسة دونالد ترامب.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة الأبحاث "BMI" التابعة لـ "فيتش"، دارين تاي، إن "الزيادة في الواردات الصينية في فيتنام التي تزامنت مع زيادة الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة قد تنظر إليها الولايات المتحدة على أنها شركات صينية تستخدم فيتنام لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بضائعها". مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية على فيتنام بعد الانتخابات الأميركية.

ويأتي الخلل التجاري المتزايد في الوقت الذي تسعى فيه فيتنام للحصول على وضع اقتصاد السوق في واشنطن بعد أن دفع الرئيس جو بايدن لرفع العلاقات الدبلوماسية مع خصمها السابق.

بلغت واردات الولايات المتحدة من فيتنام أكثر من 114 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في عام 2018 عندما بدأت الحرب التجارية الصينية الأميركية، مما عزز جاذبية الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بين المصنعين والتجار الذين سعوا إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتوترات بين الصين والولايات المتحدة.

وتظهر بيانات التجارة الأميركية أن هذه الزيادة تمثل أكثر من نصف الانخفاض البالغ 110 مليارات دولار منذ عام 2018 في الواردات من بكين.

وقال نجوين هونغ، المتخصص في سلاسل التوريد بجامعة RMIT في فيتنام، إنه في الصناعات الرئيسية مثل المنسوجات والمعدات الكهربائية، "استحوذت فيتنام على أكثر من 60% من خسائر الصين".

لكن المدخلات الصينية تظل حاسمة، لأن معظم ما تصدره فيتنام إلى واشنطن مصنوع من أجزاء ومكونات منتجة في الصين، كما تظهر البيانات.

وشكلت المكونات المستوردة في عام 2022 حوالي 80% من قيمة صادرات فيتنام من الإلكترونيات - الاستيراد الرئيسي للولايات المتحدة من هانوي - وفقاً لبيانات بنك التنمية الآسيوي.

ويأتي ثلث واردات فيتنام من الصين، ومعظمها من الإلكترونيات والمكونات، وفقاً لبيانات فيتنام التي لم تقدم مزيداً من التفاصيل.

الصين المورد الرئيسي للإلكترونيات والأنسجة إلى فيتنام

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير إن حوالي 90% من السلع الوسيطة التي استوردتها صناعات الإلكترونيات والنسيج في فيتنام في عام 2020 "تجسدت في الصادرات"، مشيرة إلى أن هذا أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن وأعلى بكثير من المتوسط في الدول الصناعية.

وتنعكس العلاقة التكافلية في أحدث البيانات: ففي الربع الأول من هذا العام، بلغت واردات الولايات المتحدة من فيتنام 29 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي واردات فيتنام من الصين 30.5 مليار دولار، وهو ما يعكس تدفقات مماثلة في الأرباع والسنوات الماضية.

ومع بقاء التضخم مرتفعا، ظل البيت الأبيض هادئا بشأن الفائض التجاري الكبير لفيتنام، لكن هذا قد يتغير بعد انتخابات نوفمبر، كما يقول المحللون.

وقال نغوين با هونغ، كبير الاقتصاديين في بعثة بنك التنمية الآسيوي في فيتنام: "السيناريو المحتمل هو أنه بعد الانتخابات، أياً كان الفائز قد يغير السياسة تجاه فيتنام"، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع تكاليف الواردات الأميركية.

القطن والألواح

الطفرة في الروابط بين التجارة في الصين وفيتنام والولايات المتحدة، تعكس ارتفاع الاستثمارات في مركز التصنيع بجنوب شرق آسيا، حيث تنقل الشركات بعض أنشطتها من الصين.

العديد من هذه الشركات المصنعة هي شركات صينية تضيف قيمة إلى مصانعها الجديدة في شمال فيتنام ولكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد من وطنها.

لكن في بعض الحالات، تتضمن التجارة منتجات تامة الصنع تحمل علامة "صنع في فيتنام" على الرغم من عدم إضافة أي قيمة إليها في البلاد، وفقاً لما خلصت إليه وزارة التجارة الأميركية في تحقيق بشأن الألواح الشمسية العام الماضي. ويجري الآن تحقيق منفصل بشأن كابلات الألمنيوم والثاني بشأن الألواح الشمسية المدعمة بشكل غير عادل.

سبب آخر وراء خضوع فيتنام للتدقيق الأميركي هو تعرضها لمنطقة شينجيانغ الصينية التي تحظر الولايات المتحدة الواردات منها بسبب اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور.

وتعد شينجيانغ المصدر الرئيسي للصين للقطن والبولي سيليكون المستخدم في الألواح الشمسية. وكلاهما أساسيان للصناعة الفيتنامية، التي شكلت صادراتها من الملابس القطنية والألواح الشمسية حوالي 9% من صادراتها إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

فيتنام هي الدولة التي لديها أكبر حجم من الشحنات من حيث القيمة التي تم رفض دخولها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاطر العمل القسري للأويغور، وفقاً لبيانات الجمارك الأميركية.

وانخفضت واردات فيتنام من القطن الخام من الصين بنسبة 11% العام الماضي إلى 214 ألف طن، لكنها كانت ضعف ما كانت عليه في عام 2018 تقريباً.

كما صدرت الصين إلى فيتنام ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من الملابس القطنية، ارتفاعاً من حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات الولايات المتحدة من الملابس القطنية من فيتنام بنسبة 25% إلى 5.3 مليار دولار في العام الماضي، وفقاً للبيانات.

وقال هونغ نجوين من RMIT، إن الانخفاض في الواردات الأميركية جاء مع تجاوز فيتنام العام الماضي للصين باعتبارها المصدر الرئيسي للمنتجات التي يغطيها حظر شينجيانغ.