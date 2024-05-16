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نقود مصرية الجنيه المصري اقتصاد مصر- (آيستوك)
صندوق النقد

مصر تسدد مئات الملايين من الدولارات لصندوق النقد خلال مايو

سعر الدولار وصل إلى 47.5 جنيه في البنوك خلال تعاملات الخميس

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات حديثة من صندوق النقد الدولي سداد مصر أكثر من 418 مليون دولار لصالح المؤسسة الدولية خلال النصف الأول من شهر مايو.

واحتفظت مصر بمقعدها في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر الدول المقترضة من صندوق النقد بإجمالي 10.85 مليار دولار، خلف الأرجنتين والتي وصل حجم ديونها للصندوق 30.98 مليار دولار.

وتحتل أوكرانيا المركز الثالث في القائمة، بدين مستحق قدره 9 مليارات دولار.

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وقعت مصر اتفاقية قرض جديد بقيمة 8 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، بعد إعلان صفقة رأس الحكمة والتي وفرت 35 مليار دولار من التدفقات الدولارية لمصر، منها 11 مليار دولار من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري، و24 مليار دولار تدفقات جديدة من الخارج.

وتسلمت مصر الدفعة الأخيرة من الصفقة، أمس الأربعاء، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، كما يتم الاتفاق على تحويل 6 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزي إلى حساب شركة رأس الحكمة بالعملة المحلية.

وعلى الرغم من خفض مصر للديون، وتحويل الجزء المتبقي من صفقة رأس الحكمة، إلا أن سعر الدولار ارتفع مجدداً أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 47.5 جنيه في البنوك المصرية.

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