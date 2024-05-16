هوندا تستثمر 65 مليار دولار على مدى 10 سنوات لتعزيز تحولها للسيارات الكهربائية

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ستستثمر شركة هوندا موتور 10 تريليونات ين (65 مليار دولار) في استراتيجيتها للسيارات الكهربائية هذا العقد، حيث تتوقع أن ينتعش الطلب على السيارات التي تعمل بالبطاريات من الرياح المعاكسة قصيرة المدى التي تخنق المشتريات.

وقالت الشركة يوم الخميس في تحديث خطة عملها، إن الإنفاق، الذي سيستمر حتى السنة المالية 2031، سيغطي مجالات تشمل البرمجيات والبحث والتطوير وإنشاء سلاسل التوريد في الأسواق الرئيسية، مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان. حافظت شركة صناعة السيارات على هدفها في أن تمثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية وخلايا الوقود 100% من المبيعات العالمية بحلول عام 2040.

وقال توشيهيرو ميبي، الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، في مؤتمر صحافي في طوكيو، إنه كجزء من هذا الهدف، ستطرح هوندا 7 نماذج جديدة من السيارات الكهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2030. وتخطط لبدء بيع نموذجين جديدين من السيارات الكهربائية في الصين في وقت لاحق من هذا العام، وستقدم سيارة كهربائية ببطارية قابلة للتبديل إلى اليابان بحلول نهاية السنة المالية 2026، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وتستفيد شركة هوندا من الجاذبية المتزايدة للسيارات الهجين، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الدعم الحكومي أضر بالطلب على السيارات التي تعمل بالبطاريات بالكامل. وبينما ستستمر الشركة في تعزيز العروض الهجينة – فهي تخطط لبيع مليون وحدة هذا العام وتضع الأساس للقدرة على بناء 2 مليون وحدة سنوياً – تشير خططها الاستثمارية إلى أن شركات صناعة السيارات متفائلة بشأن الكهربة الكاملة على المدى الطويل.

وقال ميبي إن العالم يتجه نحو إزالة الكربون ولن يكون هناك خروج في ذلك عن مساره. وقال: "السيارات الكهربائية هي أفضل مسار للسيارات".

يعد أمن سلسلة التوريد مصدر قلق أساسي، وقالت شركة هوندا الشهر الماضي إنها ستنفق 15 مليار دولار كندي (11 مليار دولار) لبناء مصنع في كندا، حيث ستبدأ في إنتاج السيارات الكهربائية في عام 2028. وتهدف شركة صناعة السيارات إلى تقليل تكاليف تصنيع السيارات الكهربائية بنحو الثلث وخفض تكاليف شراء البطاريات بنسبة 20% في أميركا الشمالية، وفقاً لميبي.

وقالت الشركة إنها إيجابية فيما يتعلق بقدرتها على تأمين ما يكفي من البطاريات لإنتاج حوالي 2 مليون سيارة كهربائية سنوياً. وأوضح ميبي أن هوندا تحتاج أيضاً إلى بناء مصنع للسيارات الكهربائية في اليابان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وسيذهب حوالي خُمس إنفاق شركة هوندا المخطط له هذا العقد نحو البحث والتطوير في مجال البرمجيات لتحسين التنقل. انضمت الشركة إلى زميلتها شركة نيسان موتور القديمة للتعاون في مجال التكنولوجيا بما في ذلك البرامج حيث يتطلع صانعو السيارات اليابانيون إلى استعادة حصتهم في السوق في الصين. لقد فقدت الشركات اليابانية قوتها أمام صانعي السيارات الكهربائية المحليين الذين ينظر إليهم المستهلكون المحليون المتميزون على أنهم أكثر قدرة على تلبية أذواقهم الخاصة.

أدت المنافسة القوية إلى زيادة الضغط على شركات صناعة السيارات اليابانية، وقالت شركة هوندا هذا الأسبوع إنها ستخفض قوتها العاملة بدوام كامل في الصين وسط انخفاض المبيعات. ومع ذلك، لا ينبغي أن يُنظر إلى ذلك على أنه علامة على أن الشركة تتجه نحو الخروج، وفقاً لميبي.

وأضاف: "ليس لدينا أي خطط للتخلي عن السوق الصينية".