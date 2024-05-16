"بيركشاير" تكشف عن رهانها السري الجديد.. جمعت أسهماً بقيمة 6.7 مليار دولار

دقيقتان للقراءة

كشف وارن بافيت أخيراً عن رهانه الجديد، والذي كان سرياً لمدة ربعين، في ملف تنظيمي جديد.

اشترت مجموعته بيركشاير هاثاواي ما يقرب من 26 مليون سهم في شركة تشب "Chubb" ومقرها زيوريخ مقابل 6.7 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business". وأصبحت شركة التأمين على الممتلكات والحوادث تاسع أكبر حيازات بيركشاير في نهاية مارس.

وقفزت أسهم Chubb بنسبة 7% تقريباً في تداولات ممتدة بعد أنباء حصة بيركشاير. فيما ارتفع السهم حوالي 12% منذ بداية العام حتى الآن.

واستحوذت شركة التأمين Ace Limited على شركة Chubb الأصلية في عام 2016 عبر الاندماج مقابل 29.5 مليار دولار نقداً ومبادلة أسهم، واعتمدت الشركة المندمجة اسم "تشب". إيفان جرينبيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة تشب، هو نجل موريس غرينبيرغ، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة التأمين الأميركية العملاقة "AIG".

وتتمتع شركة بيركشاير التي يقع مقرها في أوماها ببصمة كبيرة في صناعة التأمين، بدءاً من شركة التأمين على السيارات والتي تعد جوهرة التاج في محفظة بيركشاير "Geico"، وحتى شركة إعادة التأمين العملاقة General Re وعدد كبير من خدمات التأمين على المنازل والحياة. كما استحوذت المجموعة أيضاً على شركة التأمين Alleghany مقابل 11.6 مليار دولار في عام 2022.

وقد خرجت بيركشاير مؤخراً من مراكزها في شركتي "Markel"، و"Globe Life" في نفس الصناعة.

كشف الغموض

حافظت شركة بيركشاير على سر عملية الشراء هذه لمدة ربعين على التوالي، حيث مُنحت شركة بيركشاير معاملة سرية للحفاظ على سرية تفاصيل واحدة أو أكثر من ممتلكاتها من الأسهم.

ولم يتم طرح موضوع هذا العقد الغامض في الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير في أوماها في وقت سابق من هذا الشهر.

وتكهن الكثيرون بأن عملية الشراء السرية يمكن أن تكون أسهم أحد البنوك حيث قفز أساس تكلفة المجموعة لحيازات أسهم "البنوك والتأمين والتمويل" بمقدار 1.4 مليار دولار في الربع الأول بعد زيادة قدرها 3.59 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي. وفقاً لإيداعات بيركشاير المنفصلة.

من النادر نسبياً أن تطلب بيركشاير مثل هذه المعاملة. وكانت آخر مرة حافظت فيها على سرية عملية الشراء عندما اشترت شركتي شيفرون وفيريزون في عام 2020.