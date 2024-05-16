"مكيال المالية" للعربية: إنشاء منصة لإصدار أدوات الدين "إيجابي" للمصدرين والشركات

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن استيفاء شركة تقنيات مكيال المالية متطلبات البدء في ممارسة العمل بالتصريح الممنوح لها بموجب قرار مجلس الهيئة لإنشاء منصة طرح أدوات الدين والاستثمار فيها.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن موافقة هيئة السوق المالية لشركة تقنيات مكيال على إنشاء منصة طرح أدوات الدين تخص الشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الحصول على صكوك (أدوات دين).

وأوضح جامع في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركات في المملكة تشهد إقبال كبير حاليا على الحصول على أدوات دين، حيث بلغ حجم الصكوك المصدرة خلال الـ 12 شهرا الماضية أكثر من 1.5 مليار ريال عبر شركات التقنية المالية.

وأضافت أنه من المرحج ارتفاع الرقم إلى نحو 4 - 5 مليارات ريال سنويا بدءا من العام المقبل، نظرا لرغبة الشركات في الحصول على أدوات دين جيدة.

وأشار إلى أنها تعد أداء جيدة للمستثمرين أيضا تتيح الحصول على عوائد مرتفعة تجاوز الـ 12 - 13% في العام مقابل السايبور بنحو 5 -6%.