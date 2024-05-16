مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
خاص

"مكيال المالية" للعربية: إنشاء منصة لإصدار أدوات الدين "إيجابي" للمصدرين والشركات

أبو جامع: أتوقع ارتفاع حجم الصكوك المصدرة إلى 4 - 5 مليارات ريال سنويا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن استيفاء شركة تقنيات مكيال المالية متطلبات البدء في ممارسة العمل بالتصريح الممنوح لها بموجب قرار مجلس الهيئة لإنشاء منصة طرح أدوات الدين والاستثمار فيها.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن موافقة هيئة السوق المالية لشركة تقنيات مكيال على إنشاء منصة طرح أدوات الدين تخص الشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الحصول على صكوك (أدوات دين).

وأوضح جامع في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركات في المملكة تشهد إقبال كبير حاليا على الحصول على أدوات دين، حيث بلغ حجم الصكوك المصدرة خلال الـ 12 شهرا الماضية أكثر من 1.5 مليار ريال عبر شركات التقنية المالية.

وزارة الصناعة السعودية تصدر 12 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس 2024 اقتصاد اقتصاد السعودية وزارة الصناعة السعودية تصدر 12 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس 2024

وأضافت أنه من المرحج ارتفاع الرقم إلى نحو 4 - 5 مليارات ريال سنويا بدءا من العام المقبل، نظرا لرغبة الشركات في الحصول على أدوات دين جيدة.

وأشار إلى أنها تعد أداء جيدة للمستثمرين أيضا تتيح الحصول على عوائد مرتفعة تجاوز الـ 12 - 13% في العام مقابل السايبور بنحو 5 -6%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حكومة طالبان تعلن تدمير 21 ألف آلة موسيقية في عام واحد لأنها من "المحرمات" حكومة طالبان تعلن تدمير 21 ألف آلة موسيقية في عام واحد لأنها من "المحرمات"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط